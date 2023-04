Anlässlich des 90-jährigen Jubiläums feierte der Musikzug Brachthausen an zwei Tagen mit vielen musikalischen Highlights.

Blasmusik Musikzug Brachthausen: So klingt ein 90. Geburtstag

Brachthausen. Vom Schalmeien-Orchester zum Blasmusik-Ensemble Brachthausen. Warum 1988 eine wichtige Weiche richtig gestellt wurde.

Es war ein Geburtstag, wie ihn sich die Brachthauser Musiker gewünscht hatten. An zwei Abenden konnte der erste Vorsitzende Armin Mertens die Gäste des Musikzugs Brachthausen in einer vollbesetzen Schützenhalle zum 90-jährigen Jubiläum begrüßen.

Viele Gratulanten waren gekommen, darunter die Ehrenmitglieder des Musikzugs, die örtlichen Vereine aus Brachthausen und Wirme, Bürgermeister Björn Jarosz, Gemeindebrandinspektor Klaus Happe und viele Wehrleute der Löschgruppen aus der Gemeinde Kirchhundem, sowie Mitglieder des Schützenvereins Lenne, wo der Musikzug das Schützenfest gestaltet.

Der Freitagabend wurde durch das Jugendorchester eröffnet. Unter der Leitung von Kathrin Metzen präsentierte der Nachwuchs souverän seine eingeübten Stücke. Armin Mertens freute sich über die Darbietung der 15 Jungmusiker und stellte augenzwinkernd fest, dass 90 weitere Jahre Musikzug Brachthausen wohl gesichert seien.

Musikalisches Freundschaftstreffen Am Samstagnachmittag begrüßte der Musikzug Brachthausen die befreundeten Vereine aus Rahrbach, Bilstein und Elspe, die tolle Konzertstücke zum Besten gaben. Hier reichte die musikalische Facette von Märschen, über moderne Pop Arrangements bis hin zu Musical-Medleys. Zu den Gratulanten zählten die befreundeten Vereine aus den Fünferklubs, eine große Abordnung der Plettenberger Schützengesellschaft, der Schützenvereine Saalhausen und Kirchhundem. Die Band „Veischede live“ des Musikvereins Bilstein sorgte im Anschluss dafür, dass der Hallen-Tanzboden bebte.

Ehrendirigent Reinhard Christes berichtete über die Anfänge des Vereins als Schalmeien-Orchester und darüber, wie nach und nach Instrumente angeschafft wurden, auch um die Vereinskasse nicht den Nationalsozialisten zu überlassen. Einige lustige Anekdoten wie die Gründungsversammlung des Fünferclubs durften nicht fehlen.

Danach sprach der ehemalige erste Vorsitzende Uwe Balzer über die mittleren Jahre des Musikzuges, wobei 1988 ein ganz entscheidendes Jahr in der Vereinsgeschichte war: Es wurde beschlossen, auch weibliche Aktive aufzunehmen.

Kassierer Fabian Stahl ging auf die „Neuzeit“ des Vereins ein. Hier ist besonders die Umbaumaßnahme des Feuerwehrgerätehauses zu erwähnen, in dem seit 2001 der Proberaum des Musikzugs ansässig ist.

Anschließend nahm der Musikzug selbst auf der Bühne Platz und spielte unter Leitung von Dirigent Andreas Regeling einige Stücke aus vergangenen Jahren, wie zum Beispiel „Tirol 1809“ oder „Man in the ice“. Aber auch neue Stücke durften nicht fehlen unter anderem mit „Led Zeppelin on Tour“, „Dick und Doof“ oder der Polka „Bei uns daheim“. Für jeden Geschmack war etwas dabei, und das Publikum bedankte sich mit viel Applaus für die gelungenen Vorträge.

Mit dieser guten Stimmung ging es im Anschluss weiter. Zur Tanzband „Flashover“ des Musikzugs Brachthausen wurde später das Tanzbein geschwungen. Ein gelungener erster Abend.

