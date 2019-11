Pflege reduziert: Mutter in ständiger Angst um kleine Merle

Elben. Rund um die Uhr muss Merle an ein Atemgerät angeschlossen sein. Der Medizinische Dienst hat die Pflege reduziert. Die Mutter stößt an Grenzen.

Melanie Bähr stößt an ihre Grenzen. Ihre 18 Monate alte Tochter Merle leidet an einem schweren Gen-Defekt und muss 24 Stunden am Tag an ein Atemgerät angeschlossen sein. „Man ist ständig unter Anspannung. Man lebt ständig in Angst, sie zu verlieren“, sagt die Mutter in Elben beim Besuch unserer Redaktion.

Tag und Nacht ist sie für Merle da. Nur nach wenigen Sekunden ohne das Atemgerät laufe ihre Tochter bereits blau an. „Schon bei ein bis zwei Minuten Sauerstoffmangel würden Schädigungen eintreten. Zehn Minuten würde sie nicht überleben“, sagt Vater Sebastian Bähr. Er arbeitet in Hannover, so dass sich seine Frau alleine um Merle kümmern muss. „Man ist rund um die Uhr hinter ihr her. Man ist einfach platt und erschöpft. Ich weiß auch nicht, wie ich das schaffe“, sagt die 31-Jährige.

200 Stunden nicht mehr genehmigt

Von der Barmer-Ersatzkasse (BEK) und dem Medizinischem Dienst der Krankenversicherung (MDK) Westfalen-Lippen fühlt sich die Mutter, die auch noch einen kleinen Sohn hat, im Stich gelassen. „Wir hatten von Anfang des Jahres bis zum 31. Juli 200 Stunden im Monat häusliche Kinder-Krankenpflege für Merle, doch die sind jetzt nicht mehr genehmigt worden. Der MDK hat gesagt, dass es keine lebensbedrohliche Situation ist“, so Melanie Bähr.

Nach einem Widerspruch bei der BEK seien ihr noch zehn Stunden in der Woche angeboten worden: „Das haben wir abgelehnt. Das bringt Merle überhaupt nichts.“ Zwar sei der MDK zur persönlichen Begutachtung des Pflegegrades gekommen, aber nicht zur Prüfung der notwendigen Pflege: „Ich kann nicht nachvollziehen, wie man das per Aktenlage entscheidet. Da muss man so viel kämpfen, obwohl man schon so viel Sorge um sein Kind hat.“

Zahlreiche Untersuchungen

Die Geschichte beginnt am 25. März 2018, als Merle das Licht der Welt erblickt. „Sechs Wochen nach der Geburt fiel auf, dass sie nicht zunimmt und eine erschwerte Atmung hat“, erinnert sich Melanie Bähr. Es folgten zahlreiche Untersuchungen. Es gab den Verdacht auf Leukämie oder Mukoviszidose. Prof. Dr. med. Matthias Griese, Kinder- und Jugendarzt in München, stellte schließlich fest, dass es sich um einen „Surfactant Protein C-Mangel beim Neugeborenen“ handelt, einen seltenen Gen-Defekt. Es ist eine schwere Erkrankung, die zu Multiorganversagen und zum Tode führen kann. „Wir erhielten die Prognose, dass Merle nicht älter als ein Jahr wird“, sagt Melanie Bähr.

Kreis Olpe Im Auftrag der Krankenkassen Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) Westfalen-Lippe stellt der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung das benötigte medizinische Wissen zur Verfügung. Er berät die gesetzlichen Kassen in allen Fragen von sozialmedizinischer Relevanz, heißt es auf der Homepage. Der MDK versteht sich als „interessenunabhängiger sozialmedizinischer Begutachtungs- und Beratungsdienst.“ Dies betont auch Pressesprecher Olaf Plotke. Der MDK müsse von den Krankenkassen eingeschaltet werden und erstelle im staatlichen Auftrag unabhängige Gutachten.

Als die Diagnose feststand, hätten ihr Mann und sie aber trotzdem eine gewisse Erleichterung gespürt: „Man wusste wenigstens, was es ist. Ein Jahr hatten wir viel Angst, sie zu verlieren. Das kann in die positive oder negative Richtung schlagen. Man genießt jeden Tag, aber jeder Infekt, ein Husten oder Schnupfen, kann für Merle lebensbedrohlich sein.“ Und: „Man konnte das alles noch gar nicht verarbeiten. Man muss ständig funktionieren. Ich habe ja auch noch ein anderes Kind.“

Gerade ihr kleiner Sohn hätte unter Merles Krankheit gelitten, so die 31-Jährige. Deshalb seien auch die acht Stunden Pflege am Tag eine große Entlastung gewesen: „Da konnte ich auch mal meinen Sohn vom Kindergarten abholen oder zum Turnen bringen.“ Für sich habe sie aktuell gar keine Zeit mehr: „Ich bin immer mit einem Ohr wach. Sobald der Schlauch abgeht, kommt es zum Sauerstoffabfall. Ich kann nicht richtig schlafen.“

MDK weist Vorwürfe zurück

Mit einer von den Eltern unterzeichneten Erklärung zur Entbindung von der Schweigepflicht fragte unsere Redaktion nach. „In zwei Gutachten ist der MDK zum Ergebnis gekommen, dass der Betreuungsumfang von 200 Stunden im Monat bei Merle medizinisch nicht notwendig ist. Stattdessen empfahl der MDK punktuelle Unterstützung durch die Pflegefachkräfte. Daher blieb uns als Krankenkasse nichts anderes übrig, als die bis dato übernommenen 200 Stunden über vier Wochen hinweg etappenweise zu reduzieren“, so BEK-Pressesprecherin Sara Rebein.

Und weiter: „Uns ist sehr daran gelegen, dass Merle bestmöglich versorgt ist und ihren Alltag zuhause unbeschwert erleben kann – deswegen befürworten wir ein drittes MDK-Gutachten zur häuslichen Krankenpflege, diesmal nach einer persönlichen Begutachtung. Daher werden wir im Sinne der Familie erst eine abschließende Entscheidung über den Betreuungsumfang treffen, wenn das Ergebnis der persönlichen MDK-Begutachtung vorliegt.“

Begutachtung am Montag

„Der Vorwurf, der Medizinische Dienst der Krankenversicherung Westfalen-Lippe habe die Versicherte nicht gesehen, ist falsch“, so MDK-Pressesprecher Olaf Plotke. „Persönliche Begutachtungen fanden am 19. Juli 2018 und am 25. März 2019 statt. Die Unterstellung, der MDK habe die Versicherte selbst nicht in Augenschein genommen, weisen wir deshalb entschieden zurück.“ Allerdings ging es bei diesen Begutachtungen jeweils um den Pflegegrad, nicht um den Aufwand der häuslichen Kinderpflege. Der MDK habe sich ein sehr umfassendes Bild der Versicherten und ihrer Situation gemacht, so Plotke weiter. Die Begutachtungen würden von Kinderkrankenpflegerinnen sowie Fachärztinnen und Fachärzten mit langjähriger Berufserfahrung durchgeführt.

„Ich möchte viele Eltern ermutigen, dass es wichtig ist, mit so etwas in die Öffentlichkeit zu gehen und nicht aufzugeben“, betont Melanie Bähr. Nachdem die 31-Jährige bei der BEK Widersprüche eingelegt hat, gibt es nun am kommenden Montag endlich die ersehnte persönliche Begutachtung von Merle durch den MDK wegen der häuslichen Kinderpflege. „Ich hoffe, dass Montag ein Tag ist, den ich in meinem Leben nicht vergessen werde und sich alles zum Positiven wendet“, sagt die Mutter.