Spenden Mutter-Kind-Hilfe: Volle Geschenktaschen für Familien in Not

Kreis Olpe. Der Mutter-Kind-Hilfe-Verein unterstützt Alleinerziehende im Kreis Olpe, die es in Corona-Zeiten besonders schwer haben. Wie man helfen kann.

Das vergangene Jahr ist seit wenigen Wochen Geschichte. Ein Jahr, das viel Unruhe und Schmerz verursacht hat. Egal wohin man schaut. Das kann Angelika Steinhoff, 1. Vorsitzende des Mutter-Kind-Hilfe-Vereins Kreis Olpe, bestätigen. „Erreichen uns sonst Anträge für Schulbedarf, Kleidung oder etwa die Unterstützung für Mutter-Kind-Kuren oder gar Klassenfahrten, war das 2020 komplett anders“.

Mehr denn je war der Verein in seiner Arbeit gefordert, alleinerziehenden Müttern aus dem Kreis Olpe durch die finanzielle Unterstützung Mut und Hoffnung zu geben. „Unsere Unterstützung ist meist der letzte Anker, für viele Mütter die letzte Möglichkeit, ihrem Leben eine gewisse Stabilität zu ermöglichen. Und genau diese Stabilität ist nicht nur für die Mütter, sondern vor allem für die Kinder gerade in diesen Tagen mehr als wichtig“, so Angelika Steinhoff.

Seit nunmehr 29 Jahren ist der Verein im Kreis Olpe aktiv. Durch seine finanzielle Unterstützung ermöglicht er Müttern und Kindern in Notlagen oder aus einem schwierigen familiären Umfeld den Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Dabei arbeitet er eng mit lokalen Institutionen wie Jugendämtern und gemeinnützigen Einrichtungen zusammen.

Nicht nur an Corona denken

Nicht zu vergessen die Unterstützung, die der Verein seit Jahren dem Mutter-Kind-Haus Aline in Olpe zukommen lässt. Seit 2008 konnte der Verein die Arbeit dort mit mehr als 125.000 Euro finanziell unterstützen. Geld, das unter anderem für notwendige Fördermaßnahmen genutzt wurde. „Dank unserer Mitglieder und den vielen Spenden innerhalb der vergangenen Jahre war es uns überhaupt möglich, diese beachtliche Summe an die weiterzugeben, die es wirklich dringend benötigen. Und genau das ist unser Ziel: Mütter und ihre Kinder auf vielfältige Art und Weise unterstützen“, so Vereinsmitglied Andrea Hesse.

Neben den unterschiedlichen Spenden und finanziellen Förderungen ist Angelika Steinhoff ein anderer Aspekt sehr wichtig. „Wir dürfen neben der ganzen Corona-Diskussion nicht vergessen, dass es in der aktuellen Zeit auch noch andere Krankheitsbilder gibt. Vor allem bei Kindern. Viele Kinder benötigen auch in Corona-Zeiten besondere Therapien oder gar spezielle Untersuchungen bei Fachärzten. Viele dieser Untersuchungen werden nicht voll bezuschusst“, so Angelika Steinhoff, „auch hier ist unsere Unterstützung mehr als wichtig.“

Situationen, die der Verein seit nunmehr 29 Jahren erlebt. Situationen, die meist durch eine geringe finanzielle Unterstützung gelöst werden können. Hilfeleistungen, durch die der Verein vielen Müttern und Kindern in den vergangenen Jahren neue Perspektiven eröffnet hat.

Zuversichtlicher Blick ins neue Jahr

Normalerweise sollte das vergangene Jahr traditionell mit zahlreichen Müttern und Kindern bei einem gemeinsamen Nachmittag abgeschlossen werden. Durch Corona war dies nicht möglich.

„Auch wenn wir uns nicht persönlich treffen konnten, so haben wir es uns nicht nehmen lassen, vielen Müttern und ihre Kindern einen Weihnachtsgruß zukommen zu lassen. Dank zahlreicher Spenden konnten reich gefüllte Taschen gepackt werden. So gab es von der Bäckerei Hesse leckeres Weihnachtsgebäck, von Metten eine Familienpackung Metten Knacker und von McDonald’s aus Elspe zahlreiche Spielsachen. Zudem erhielt jede Familie Kinogutscheine für einen Besuch im Lichtspielhaus Lennestadt oder auch im JAC Attendorn.

Als zusätzliche Überraschung gab es zudem für jedes Kind ab 6 Jahre eine selbstgenähte Maske von Andrea Schreiber und Edith Hatzfeld. Eine gelungene Überraschung, die bei den Familien sehr gut ankam. „Wir blicken nun voller Zuversicht auf das neue Jahr. Wir sind gerüstet und werden den alleinerziehenden Müttern und ihre Kindern auch 2021 zur Seite stehen.“

>>> Spendenkonto

Wer den Verein finanziell bei seiner Arbeit und seinen Aktionen unterstützen möchte, kann folgendes Spendenkonto nutzen: Sparkasse ALK; IBAN: DE60 4625 1630 0040 0067 85

Der Verein finanziert sich komplett durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Allein durch die Mitgliedsbeiträge könnte der Verein allerdings die zunehmende Anzahl von Hilfsanträgen nicht positiv bearbeiten.