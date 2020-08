Mutter und Kind nach Badeunfall unverletzt gerettet

Kalberschnacke. Ein Badeunfall an der Listertalsperre sorgte am Dienstagabend für einen größeren Rettungseinsatz.

Für große Aufregung sorgte am Dienstagabend ein Vorfall an der Listertalsperre. Gegen 20 Uhr meldete ein Augenzeuge der Polizei, dass eine Frau und ein kleines Kind von einem Boot ins Wasser gefallen seien. Aufgrund der unklaren Erkenntnislage wurde neben der Polizei, die DLRG, ein Notarzt, zwei Rettungswagen und ein größeres Aufgebot der Feuerwehr alarmiert. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte wurden die Mutter und ihr Kind durch Anwesende unverletzt aus dem Wasser gerettet.

Schnelle Hilfe

Der Sachverhalt stellte sich später folgendermaßen dar: Die 36-jährige Frau paddelte mit ihrem zweijährigen Sohn, der eine Schwimmweste trug, in einem Ruderboot auf der Listertalsperre. Der kleine Junge wollte nach dem Wasser greifen und stürzte dabei ins Wasser. Die Mutter sprang dann ebenfalls ins Wasser. Zwei Boote, die sich in der Nähe der beiden befanden, eilten schnell zur Hilfe. Zwei Badegäste am halfen ebenfalls die beiden beide Personen zügig und unverletzt aus dem Wasser zu geleiten.