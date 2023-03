Nach 16 Jahren: Dirigent Christoph Scheppe gibt Taktstock ab

Der Musikverein Rehringhausen lädt ein zum "Zugabe-Konzert" am 25. März in der Biggeseehalle sondern. Vorsitzender Thomas Nöcker (links), Dirigent Christoph Scheppe (rechts)

Rehringhausen/Sondern. Der Dirigent des Musikvereins Rehringhausen, Christoph Scheppe, zieht sich nach 16 Jahren zurück. Doch in musikalische Rente geht er nicht.

„Der Titel ‚Zugabe‘ ist für das Konzert ganz bewusst gewählt und hat eine tiefere Bedeutung“, so Dirigent Christoph Scheppe mit Blick auf das anstehende Konzert des Musikvereins Rehringhausen am 25. März in der Biggeseehalle Sondern. Scheppe weiter: „Zum einen ist es mein Abschiedskonzert als Dirigent und zum anderen werde ich dem Verein, bis ein Nachfolger gefunden ist, noch eine kleine Zugabe als Chef geben.“

Nach 16 Jahren gibt Scheppe den Taktstock ab. Mit 42 Jahren geht er jedoch nicht in musikalische Rente, sondern will wieder als Flügelhornist im Verein aktiv werden. Als Gründe gibt Scheppe an, dass er zum einen Zeit mit seiner Familie verbringen möchte und zum anderen als Lehrkraft an der St.-Franziskus-SchuleOlpe im Bereich der Schulentwicklung neue Aufgaben übernommen hat.

Lieblingsstücke ausgewählt

Für sein vorerst letztes Konzert mit dem Musikverein Rehringhausen hat er seine Lieblingsstücke aus den vergangenen Jahren ausgewählt. So verbindet Scheppe beispielsweise mit dem Stück „Hobbits“ das Konzert des Musikvereins in Altenkleusheim zum Thema „grün“. Das Höchststufenstück ist sicherlich ein Highlight des Konzertabends, welcher um 19.30 Uhr beginnt. Es werden aber auch die schönsten Melodien aus dem Musical „Les Miserables“ oder die Filmmusiken aus den James Bond Filmen zu hören sein. „Ein Credo von mir war immer“, so Scheppe, „zum eine zu schauen, worauf die Musiker:innen Lust haben, zum anderen zu überlegen, was ich gerne als Gast im Publikum hören würde.“ So darf an diesem Abend natürlich auch die Marschmusik nicht fehlen. Direkt zu Beginn des Konzertes werden die Zuhörenden mit dem „Kaiserin Sissi Marsch“ begrüßt, später folgt dann neben dem „Graf-Zeppelin-Marsch“ auch das Marsch-Medley „Olpes Gloria“.

Die Rehringhauser Musikerinnen und Musiker bereiten sich seit Wochen intensiv auf das Konzert vor und freuen sich darauf, Scheppe ein unvergessliches, letztes Konzert als Dirigent zu bereiten. Thomas Nöcker, 1. Vorsitzender, sagt dazu: „Wir hoffen natürlich auf ein volles Haus in der Biggeseehalle in Sondern. Das würden wir vor allem unserem Dirigenten Christoph gönnen, der viele Jahre mit Herzblut und Kreativität unseren Verein musikalisch geleitet und voran gebracht hat.“

Eine Besonderheit des Konzertes betrifft die Moderation, die nicht in klassischer Form durchgeführt wird, sondern von den einzelnen Registern im Vorfeld als Video aufgenommen wurde. Hier hat Scheppe den Registern sogar kreative Aufgaben zur Umsetzung mit auf den Weg gegeben.

Insgesamt können sich alle Zuhörer also auf einen wunderbares Konzerterlebnis freuen. Dieser wird nicht mit dem letzten Musikstück enden, sondern an der Theke mit einer Zugabe in Gesprächen und kühlen Getränken.

Karten sind bei allen Musikern, im Gasthof zur Post und im Gasthof Püttmann erhältlich. Auch an der Abendkasse können noch Katen erworben werden. Sicherlich wird der Abend noch ein oder zwei Überraschungen parat halten.

Weitere Informationen zum Konzertabend finden Sie auf der Homepage www.musikverein-rehringhausen.de

