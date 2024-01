Unternehmensnachfolge Nach 38 Jahren: Gelber Blitz in Olpe bekommt neue Inhaber

Olpe Rolf Ehrengruber (57) zieht einen Schlussstrich. Zum 1. Januar hat er seine Firma „Gelber Blitz“ an neue Inhaber übergeben. Die Hintergründe.

Nach 38 Jahren ist für Rolf Ehrengruber (57) Schluss. Zum 1. Januar 2024 hat er seine Firma an neue Inhaber übergeben. Bereits 1985 hatte er den „Gelben Blitz“ gegründet und die Möbelspedition aus kleinsten Anfängen zusammen mit seiner Frau Regine (58) zu einem überregional tätigen Logistikbetrieb mit zeitweise bis zu 40 Mitarbeitern ausgebaut. Nicht nur in Olpe, sondern auch im Sieger- und Bergischen Land ist der etwas ungewöhnliche, aber umso einprägsamere Name „Gelber Blitz“ ein Begriff für Umzüge und Möbeltransporte.

„Wenn man auf die 60 zugeht“, erklärt Rolf Ehrengruber, „muss man sich langsam Gedanken um die Nachfolge machen“. Und das hat der Unternehmer getan. Nachdem feststand, dass keines seiner drei Kinder in die elterlichen Fußstapfen treten wollte, hat er sich umgesehen und mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Oliver Brandt und Geschäftsführer Joscha Steinseifer der Firma „DMSL“ aus Lindlar im Bergischen Land „würdige“ Nachfolger gefunden.

Die Firma „DMSL“ ist ebenso wie der „Gelbe Blitz“ ein mittelständischer Familienbetrieb mit Tradition im Möbeltransport. Inhaber Oliver Brandt (34) führt das Unternehmen zusammen mit seinem Geschäftsführer Joscha Steinseifer (34). Für sie sind rund 90 Mitarbeiter überwiegend in der Neumöbellogistik und im Bereich Küchenmontage tätig. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und weiter auf Expansionskurs.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

„Mit dem Kauf des ‚Gelben Blitz‘ erweitern wir unser Portfolio und Know-how in den Umzugsbereich“ erklärt Oliver Brandt. Vor der Lebensleistung von Rolf Ehrengruber und dem hervorragenden Ruf seines Unternehmens haben die beiden jungen Unternehmer dabei großen Respekt. „Unser Ziel ist es den „Gelben Blitz“ in den bestehenden Strukturen erfolgreich weiterzuführen und schrittweise weiter auszubauen und zu modernisieren“ erläutert Joscha Steinseifer die Strategie. Hierzu wurde durch die neuen Inhaber Oliver Brandt und Joscha Steinseifer die „Gelber Blitz GmbH“ gegründet und alle Mitarbeiter übernommen. Auch die verschiedenen Betriebsstandorte mit den umfangreichen Lagerflächen, insbesondere auch für den Unternehmensbereich „Self-Storage“, werden in gewohnter Weise fortgeführt.

Die operative Leitung wird zukünftig vom langjährigen Vertriebsleiter des „Gelben Blitz“, Markus Breuer (40) übernommen. Herr Breuer ist gelernter Speditionskaufmann und bereits seit über 14 Jahren im Unternehmen. Den Vertrieb übernimmt als Neuzugang Herr Matthias Brandt, der Bruder von Oliver Brandt, womit sich die positiven Strukturen eines Familienbetriebs auch in die Zukunft fortsetzen.

Gute Vorsätze für 2024: Die besten Abnehm-Tipps der Experten

DJ Dave Curtis: Das ist sein Rezept für den Erfolg

Essen gehen im Kreis Olpe: Das Schnitzel wird teurer

Für Rolf Ehrengruber und seine Frau beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Zur Ruhe setzen wollen sie sich aber noch nicht. „Wir können, wollen und müssen noch arbeiten“ erklärt der ehemalige Möbelspediteur mit einem Schmunzeln, „aber selbstbestimmt und ohne die große Verantwortung und Bürokratie, die in der Vergangenheit auf uns gelastet hat“. Nach Jahrzehnten von „selbst“ und „ständig“ freuen sich die beiden auf mehr Freizeit, aber auch auf ihre neuen Aufgaben abseits des Möbeltransports.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe