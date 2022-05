Nach 60 Jahren: Lümmels aus Essen sagen Tschüss Lennestadt

Meggen. Ein Essener Kegelclub fährt seit 1961 in die Meggener SGV-Hütte. Warum sich die Kinder beim Anblick der fröhlichen Truppe erschrecken.

Es gibt Orte und Menschen, die passen einfach perfekt zusammen. Warum, das weiß niemand so genau. Es ist einfach so. Der Essener Kegelclub „Die Lümmels“ und die Meggener SGV-Hüttel bilden so eine Art Symbiose. Rekordverdächtige 60 Jahre lang hat sich die rührige Männertruppe aus dem Ruhrgebiet Jahr für Jahr in der Hütte eingemietet. Doch jetzt galt es – aus Altersgründen – Abschied nehmen.

„Es gab damals keinen Strom, nur eine Gasbeleuchtung und das kalte Wasser mussten wir mit einem Eimer aus dem Trog holen, hier vorne waren die Toilette und die Waschräume und die Küche hinten raus“, erinnert sich Dieter Fries, einer der Lümmels, an die Anfangsjahre.

1961 machte sich das Dutzend zum ersten Mal auf den Weg ins tiefe Sauerland, in das Waldgebiet oberhalb der Straße Faulebutter. Fünf Jahre zuvor hatten die Lümmels ihren Club gegründet. Einer von ihnen bekam damals den Tipp, die erste „große Reise“ nach Meggen zu machen.

„Immer im Januar, Februar oder März, wir wurden in Meggen damals auch die Frühlingsboten genannt“, erzählt Herbert Wieczorek. Aber warum im Winter, bei Eis und Schnee statt warmer Frühlingssonne? „Ganz einfach, in dieser Zeit hatten wir die Hütte für uns allein“, klären die Lümmels auf.

Rüdiger Czech (rechts) bedankt sich im Namen der SGV-Abteilung mit einem kulinarischen Geschenk für die Treue der Essener Gäste. Foto: Volker Eberts / WP

Was nicht heißen soll, dass die Männer kontaktscheu waren. In den vielen Jahren lernten sie alle Kneipen in der Umgebung kennen, waren bei so manchem Karnevalsball dabei und immer für ein Scherz zu haben. Im Laufe der Jahrzehnte wurde so manches Ritual gepflegt. Das Wildessen bei Eickhoffs in Halberbracht gehörte ebenso dazu wie die Besuche in der Kellerbar mehrerer Hüttenwarte und SGV-Vorsitzenden oder die Leibwächter-Wanderung mit versteckter flüssiger Wegzehrung.

Auch optisch waren die Lümmels nicht zu übersehen, denn als Gag tragen sie bei ihren Treffen eine Tjubetejka, eine traditionelle Kopfbedeckung aus Usbekistan. Die hatte einer der Truppe irgendwann mal mitgebracht und gilt seitdem als Erkennungszeichen der Gruppe.

„Wenn wir damit im Dorf auftauchten, haben sich viele erschreckt“, lachen die Lümmels. Die SGV-Hütte kennen alle wie ihre Westentasche, wahrscheinlich besser als so mancher Hüttenwart.

In den frühen 70er-Jahren sah es so aus, als ob die Liaison zu Ende ging. Damals war ein Gast die Stiege zum Schlafraum herunterstürzt. Nach dem Todesfall war die 1934 erbaute Hütte vier Jahre geschlossen. Dann wurde die Hütte umgebaut, erweitert und 1978 wieder geöffnet. „Ich weiß genau, wo Richard Heimes den Grundstein mit einer Flasche und einer Zeitung eingemauert hat“, sagt Dieter Fries. Denn nach der Neueröffnung waren sie wieder da, die Lümmels. In den späteren Jahren durften dann sogar die Frauen der Lümmels mit.

In dem Bergbauort hat der Club schon lange Kultcharakter. „Die Lümmels sind mit Abstand die Gruppe, die uns am längsten die Treue gehalten hat. Keine andere ist so oft und so regelmäßig gekommen wie ihr“, sagt Rüdiger Czech, langjähriger Vorsitzender der SGV-Abteilung. „Damals hieß es Anfang des Jahres im Dorf immer, die Lümmels kommen“, erinnert sich Czech. „Wir Kinder wussten damals gar nicht, was das heißt“.

Doch in Zukunft werden SGV und Hütte ohne ihre Stammgäste auskommen müssen. Vor einigen Tagen reisten sechs Clubmitglieder der Lümmels, darunter immerhin drei Gründungsmitglieder, noch einmal für einen Tag nach Meggen, um an der Hütte einen Tag zu verbringen, sich an die schönen Zeiten zu erinnern und Abschied zu nehmen. Von dem Ort, wo sie bis 2020, 60 Jahre lang, wunderbare Wochen verbracht, gefeiert und gelacht haben. „Mit euch geht eine Ära zu Ende“, gab Rüdiger Czech mit auf den Weg ins Ruhrgebiet. Niemand weiß dies besser als die Lümmels selber.

