Zwei Unfälle (hier ein Symbolbild) ereigneten sich am Samstagnachmittag in Finnentrop.

Unfall Finnentrop: Unfälle in Lenhausen und auf der L737 vor Müllen

Finnentrop. Erst kommt es auf Höhe eines Imbisses in Lenhausen zum Unfall, dann muss ein Finnentroper vor Müllen zum riskanten Ausweichmanöver ansetzen.

Am frühen Abend befuhr ein 32-jähriger Finnentroper mit seinem Autogespann die L 737 in Richtung Müllen, als ihm plötzlich ein unbekannter Motorradfahrer auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der PKW-Fahrer nach rechts und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend schleuderte er über die Fahrbahn und kam in einem angrenzenden Graben zum Stillstand. Der Motorradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zu spät auf die Bremse

Kurz zuvor am Nachmittag war es auf Höhe eines Imbisses in Lenhausen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern gekommen. Die 61-jährige Mann aus Troisdorf musste vor einer Ampel abbremsen. Dies bemerkte die hinter ihr fahrende 52-jährige Motorradfahrerin aus Schmallenberg zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß kamen beide Motorräder zu Fall. Die auffahrende Motorradfahrerin wurde leicht verletzt, die Motorräder blieben fahrbereit. Es entstand geringer Sachschaden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe