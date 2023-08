Nach Ehestreit: Tragischer Unglücksfall endet tödlich

Polizeieinsatz am Sonntag in Olpe-Stachelau: Ein 51-jähriger Mann verblutete am Unglücksort.

Stachelau. Nach einem Ehestreit in Olpe-Stachelau verunglückt ein 51-jähriger Mann so schwer, dass er kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte verblutet.

Ein tragischer Unglücksfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am vergangenen Samstagnachmittag in Olpe-Stachelau: Das bestätigte Oberstaatsanwalt Rainer Hoppmann (Siegen) auf Anfrage unserer Redaktion. Hoppmann hob hervor, dass es sich laut den Ermittlungen der Polizei um keine Gewalttat gehandelt habe, sondern um einen tragischen Unfall.

Das Opfer, ein 51-jähriger Mann, sei offensichtlich in eine Glasscheibe gefallen und verblutet. Wegen der Sachlage habe er die Leiche am Montag auch freigegeben. Für weitere Ermittlungen bestehe keine Grundlage.

Die Polizei habe ihn nach dem Unfall des Mannes am Montag darüber informiert, dass es im Vorfeld des Unfalls zunächst zur häuslichen Auseinandersetzung eines Ehepaares gekommen sei, bei der es möglicherweise auch zu häuslicher Gewalt gekommen sei. Der Unglücksfall selbst habe sich aber nach dem Streit ereignet, ohne Zutun einer zweiten Person. Hoppmann: „Deshalb handelt es sich um ein normales Todesermittlungsverfahren, weil es zu einem unnatürlichen Tod gekommen ist. Strafbare Handlungen liegen aber nicht vor.“ Hätten Vermutungen vorgelegen, dass es sich um eine Gewalttat handele, hätte die Polizei ihn bereits am Sonntag informiert. Einen schriftlichen, detaillierten Bericht, so Hoppmann, habe er noch nicht.

Laut Polizeipressestelle sei die Polizei am Samstag gegen 15.15 Uhr am Ort des Geschehens in der Siegener Straße in Stachelau eingetroffen und habe den verunglückten und schwer verletzten Mann angetroffen, der dann trotz Erster Hilfe vor Ort verstorben sei.

Gemeinsame Pressemitteilung

In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe werden die Ereignisse wie folgt erläutert: Rettungskräfte und Polizei sind um 15.14 Uhr zu einem Einsatz im Olper Ortsteil Stachelau gerufen worden. Am Einsatzort trafen die Einsatzkräfte auf einen schwerverletzten 51-Jährigen. Der Mann wies schwere Schnittverletzungen am Bein auf und erlag noch vor Ort trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen seinen schweren Verletzungen.

Vorausgegangen war nach derzeitigem Ermittlungsstand eine häusliche Gewalt zum Nachteil der 49-jährigen Ehefrau des Mannes. Die Frau hatte sich in einem Zimmer eingeschlossen, nachdem ihr alkoholisierter Mann zuvor mehrfach auf sie eingeschlagen hatte. Die derzeit vorliegenden Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Mann im Anschluss seine Aggressionen auch gegen das Mobiliar der gemeinsamen Wohnung richtete. Hierbei zog er sich die Verletzungen an den Scherben einer Glasscheibe zu. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einem Unfallgeschehen ohne Fremdeinwirkung aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe