Lennestädterin Dagmar Hanses zurück im Landtag

Die in Bilstein aufgewachsene und lange in Lennestadt politisch aktive Dagmar Hanses, heute in Warstein lebend, ist nach fünf Jahren Pause wieder in den Landtag eingezogen.

Bilstein/Warstein. Neben Dr. Gregor Kaiser gehört eine zweite Lennestädterin dem neuen Landtag an.

Neben Dr. Gregor Kaiser sitzt eine weitere Lennestädterin im neuen NRW-Landtag: Dagmar Hanses, Jahrgang 1975, gelernte Erzieherin, aus Bilstein stammend und in Warstein lebend, schaffte nach fünf Jahren als erste Grüne den Wiedereinzug.

Sie holte in Warstein das beste Ergebnis, das die Grünen dort und auch im ganzen Kreis Soest dort je erreicht haben. Dagmar Hanses war von 1995 bis 1999 Mitglied des Rates ihrer Heimatstadt Lennestadt, 1998 Direktkandidatin der Grünen im damaligen Wahlkreis Olpe/Siegen-Wittgenstein II und 1999 Landrats-Kandidatin für den Kreis Olpe. Nach ihrem Umzug in den Kreis Soest gelang ihr 2010 der Einzug in den Landtag über die Landesliste, was sie 2012 bei der vorgezogenen Landtagswahl wiederholte. 2017 verfehlte sie mit Platz 19 den Wiedereinzug knapp. Seit 2020 ist sie Ratsmitglied in Warstein.

