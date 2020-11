Politik Nach Kritik: Grüne kämpfen weiter für Tempo 30 in Olpe

Olpe. Nachdem der Antrag im Olper Bauausschuss als nicht durchführbar bewertet worden war, kämpfen die Grünen weiter für Tempo 30 Straßen.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Olper Stadtrat, Zaklina Marjanovic, meldet sich erneut zum Thema Tempo 30 in der Olper City zu Wort, nachdem der Antrag ihrer Fraktion im Olper Bauausschuss seitens der Verwaltung als nicht durchführbar bewertet worden war. Die Grünen wollten mehrere Straßen im Ortskern mit Tempo 30 verkehrsberuhigt haben. Unter anderem die Rochusstraße, die Pannenklöpper Straße, die Kortemicke und Teile der Martinstraße.

Marjanovic verweist jetzt auf eine Publikation des Umwelt-Bundesamtes zu Tempo 30 auf innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen. Dort heiße es: „Nach der flächendeckenden Ausweisung von Tempo-30-Zonen im Nebennetz wenden nun immer mehr Kommunen Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen an. Gründe sind meist eine höhere Verkehrssicherheit, besserer Lärmschutz, Luftreinhaltung und auch häufig die Förderung von Fuß- und Radverkehr sowie eine höhere Aufenthaltsqualität“.

Nach Lektüre dieser Publikation seien die Grünen immer mehr davon überzeugt, dass die Umsetzung ihrer Forderungen möglich sei: „Zumindest könnte die Verwaltung eine Tempo 30-Anordnung für die drei vorgeschlagenen Strecken bei der Straßenverkehrsbehörde und der Verkehrskommission beantragen. Das deckt sich im Übrigen auch mit dem Antrag der UCW, den wir auf die drei von uns bezeichneten Straßen adaptieren werden.“

Nicht generell mit schlechtem Verkehrsfluss zu rechnen

Im Bauausschuss habe der Leiter der städtischen Bauplanungsbehörde, Winfried Quast, erwähnt, dass bei Geschwindigkeitsreduzierungen von Hauptverkehrsstraßen auf Tempo 30 erhaltene Zuwendungen an die Bezirksregierung zurückgezahlt werden müssten. Marjanovic: „Hier sollten monetäre Auswirkungen für die Stadt Olpe zunächst erfragt werden. Die Bezirksregierung Arnsberg begleitet Projekte zur Verkehrswende und somit auch dem Klimaschutz sehr engagiert und wird womöglich zu einem Konsens bereit sein, zumal die Untersuchungen im Auftrag des Umweltbundesamtes zeigen, dass nicht generell von einem schlechteren Verkehrsfluss bei Einführung von Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen zu rechnen ist. Das Mobilitätskonzept der Stadt Olpe wird in den nächsten Jahren sukzessive weiterentwickelt und umgesetzt. Dennoch ist unser Antrag nicht kontra-produktiv“, sondern gehe nur einen kleinen Schritt weiter in Richtung Sicherheit, Lebensqualität, reduzierte Lärmbelästigung und Abgasentwicklung.

Die Grüne bittet den Bürgermeister um Rückmeldung und eine neuerliche Einschätzung des Grünen-Antrages.