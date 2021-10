Nach Nena-Absage: Max Giesinger beim Biggesee Open-Air

Max Giesinger beim Indian Summer auf der Naturbühne in Elspe.

Kreis Olpe. Das Biggesee Open-Air hat für das Jahr 2022 einen weiteren Hochkaräter präsentiert: Max Giesinger spielt in Olpe. Er springt für Nena ein.

Max Giesinger für Nena: Seit Samstagmittag ist das Geheimnis, das die Veranstalter des Biggesee Open-Air um die Nachbesetzung der 61-jährigen Kultsängerin aus Hagen gemacht und auf Facebook befeuert hatten, gelüftet. Giesinger hat erst vor kurzem die Sauerländer Atmosphäre spüren dürfen – beim Indian Summer auf der Naturbühne in Elspe.

Die Fans konnten auf der Facebook-Seite des Festivals anhand eines verpixelten Porträts raten, wer für Nena, die am 19. Juni 2022 mit Joris auftreten sollte, die Bühne in Sondern rocken wird. Da die Sängerin ihre Auftritte für das kommende Jahr komplett abgesagt hatte, mussten die Open-Air-Organisatoren bekanntlich umplanen. Und viele Fans lagen in ihren Kommentaren auf Facebook schon einige Tage vor der Bekanntgabe goldrichtig.

Tophit: 80 Millionen

Giesinger wurde einem deutschlandweiten Publikum 2011 durch die Castingshow „The Voice of Germany“ bekannt, als er es bis ins Finale schaffte und zum Schluss auf Platz 4 landete. Sein Lied „Dach der Welt“ erreichte anschließend Platz 14 der deutschen Charts. Danach folgte eine erste Deutschland-Tournee. Mit seinen Hit „80 Millionen“ schaffte er den Durchbruch. Nachdem er den Titel zur Fußball-EM 2016 in einer neuen Version aufgenommen hatte, erreichte er Platz 2 in den deutschen Charts. 2016 erschien auch „Wenn sie tanzt“, ebenfalls ein Chartstürmer.

Mit Beginn der 2018er-Ausgabe von „The Voice Kids“ löste Giesinger den Sänger Sasha als Coach ab. 2018 veröffentlichte Giesinger sein drittes Studioalbum „Die Reise“ mit 13 Songs. 2019 war er Jurymitglied bei „The Masked Singer“, kurz darauf kam sein Hit „Auf das, was da noch kommt“ heraus, den er zusammen mit Singer-Songwriterin Lotte produzierte.

