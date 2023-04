Nach Reifenplatzer auf der A 45: Sprinter wird abgeschleppt

Dieser Sprinter musste in der Nacht auf Samstag auf der A 45 bei Olpe abgeschleppt werden.

Olpe. Unfall auf der A 45 bei Olpe: Nachdem ihm ein Reifen platzt, verliert der Fahrer eines Sprinters die Kontrolle. Er prallt gegen die Leitplanke.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 45 zwischen den Anschlussstellen Olpe-Süd und Olpe ist es in der Nacht glücklicherweise nur bei größerem Blechschaden geblieben. Nach Aussage der Autobahnpolizei war ein Sprinterfahrer in Richtung Dortmund unterwegs gewesen. Kurz vor der Abfahrt Olpe hatte er aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über den Sprinter verloren und war in die Leitplanke geprallt.

Dadurch wurde das Nutzfahrzeug in der Front so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt. Da auf die Gegenfahrbahn Fahrzeugteile geflogen waren, wurden dort fünf weitere Autos beschädigt. Eines davon musste abgeschleppt werden, so die Autobahnpolizei.

