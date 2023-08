Sexualdelikt Nach Schützenfest in Lenhausen: Mann vergeht sich an Frau

Lenhausen. Auf dem Nachhauseweg vom Lenhauser Schützenfest wurde eine Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen. Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter.

In der Nacht von Samstag, 5. August, auf Sonntag, 6. August, zwischen 1 und 3.15 Uhr hat sich ein Sexualdelikt zum Nachteil einer jungen, erwachsenen Frau auf dem Grundstück der ehemaligen Grundschule in der Sankt-Anna-Straße in Lenhausen ereignet.

Die Geschädigte erschien im Verlauf des Sonntags bei der Polizei und erstatte Anzeige. Sie gab an, dass sie auf dem Nachhauseweg vom Schützenfest in Lenhausen auf der Treppe, welche die Schützenhalle und Grundschule verbindet, von einem unbekannten Mann zu sexuellen Handlungen genötigt worden ist. Der Tatverdächtige soll circa 18 bis 25 Jahre alt, 170 cm groß und schlank gewesen sein.

Zur weiteren Ermittlung benötigt die Polizei Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder auch zu dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich bei der zuständigen Sachbearbeitung des Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer02761-9269-6114 zu melden.

