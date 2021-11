Einsatzkräfte der Feuerwehr Olpe an einem der beiden totalbeschädigten Fahrzeuge.

Blaulicht Nach tödlichen Unfall in Olpe: Ursache ist noch ungeklärt

Olpe. Die Ermittlungen nach dem Unfall in Olpe, bei dem ein Mann sein Leben verlor, laufen weiter. Noch ist der genaue Hergang unklar.

Der genaue Hergang des Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitag, 12.November, auf der L563 zwischen dem Kreisverkehr „Sonderner Talbrücke“ und „Kessenhammer“ ereignete (unsere Zeitung berichtete), ist noch immer unklar. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 52-jähriger mit seinem PKW auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Während der 52-jährige wenig später an den Unfallfolgen verstarb, wurden die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ihr Zustand ist stabil. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Polizei Olpe von einem speziellen Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) aus Köln unterstützt.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, dass sich mögliche Zeugen melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4110 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe