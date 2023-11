Blaulicht Nach Unfall in Drolshagen: Junge in blauer Jacke gesucht

Drolshagen Bei einem Unfall auf der Gerberstraße in Drolshagen wurde ein Kind angefahren. Der Junge stand auf und lief plötzlich davon.

Am Freitag (24. November) hat sich gegen 13:35 Uhr auf der Gerberstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Benolper Straße. Auf Höhe der dort befindlichen Postfiliale stand ein Lkw auf der Straße. Der Autofahrer fuhr an diesem vorbei, wobei plötzlich ein Junge auf die Straße lief. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Auto. Der Autofahrer erkundigte sich sofort nach dessen Wohlbefinden, jedoch stand der Junge umgehend auf und lief davon.

Der Pkw-Fahrer meldete den Unfall der Polizei. Der Junge kann folgendermaßen beschrieben werden:

13-14 Jahre alt

Braune, kurze Haare

Helle Hautfarbe

Hellblaue Jacke (Übergangsjacke / Anorak)

Die Polizei sucht jetzt das beteiligte Kind. Weitere Zeugen sowie die Erziehungsberechtigten melden sich bitte beim Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4110.

