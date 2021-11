Nach Unfall in Olpe: Die beiden Insassen sind außer Gefahr

Olpe/Kessenhammer. Die beiden Insassen des BMW, der am Freitagabend an dem Unfall auf der L563 in Olpe beteiligt war, sind außer Lebensgefahr.

Nach dem schweren Unfall auf der L563 an der Biggetalsperre, bei dem ein 52-Jähriger sein Leben verlor (unsere Zeitung berichtete), sind die beiden Insassen des anderen beteiligten Fahrzeuges außer Lebensgefahr. Das teilt die Polizei Olpe auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Ursache weiterhin unklar

Der Unfall ereignete sich am späten Freitagabend. Der 52-jährige Toyota-Fahrer ist etwa 500 Meter hinter dem Kreisverkehr an der Talbrücke in Richtung Rhode auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte er frontal mit einem BMW zusammen, in dem ein 26-jähriger Fahrer und eine 29-Jährige Beifahrerin saßen. Beide wurden schwer verletzt ins Kreisklinikum Siegen gebracht. Aktuell befinden sich beide noch in der Klinik, sind aber stabil.

Die Unfallursache ist weiterhin ungeklärt.

