Unfall Nach Unfall ins Krankenhaus: Kradfahrer stürzt in Lennestadt

Lennestadt. Ein 20-jähriger Mann aus Attendorn verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Er musste ins Krankenhaus.

Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 14:45 Uhr im Bereich der Olper Straße (L 715) in Lennestadt: Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 20-jähriger Kradfahrer aus Attendorn in Fahrtrichtung Bilstein.

In Höhe der Einmündung Unter den Klippen verlor der Kradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

