Die Ermittlungen im Fall der Vergewaltigung in Olpe laufen. Bislang konnte der Tatverdächtige nicht gefasst werden.

Sexualdelikt Nach Vergewaltigung in Olpe: Verdächtiger weiterhin flüchtig

Olpe. Der Mann, der am Montagmorgen in Olpe eine Frau vergewaltigt haben soll, ist weiterhin auf der Flucht. Polizei hat bereits Hinweise erhalten.

Nach dem Sexualdelikt „In der Trift“ in Olpe ist der Tatverdächtige weiterhin flüchtig. Das teilt Michael Klein, Pressesprecher der Kreispolizei Olpe, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Der Mann soll am Montagmorgen gegen 6 Uhr eine Frau in einem Bürocontainer eines Betriebes für Industrie- und Handwerksbedarf vergewaltigt haben (unsere Zeitung berichtete).

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,8 bis 1, 85 Meter groß, circa 35 bis 50 Jahre alt mit einer untersetzten Figur. Er trug eine dunkle Arbeitshose mit Cargotaschen, schwarzes T-Shirt, schwarze, längere Jacke (Parka) schwarze Mütze sowie eine FFP2 Maske.

Hinweise sind eingegangen

Laut Michael Klein sind bereits grundsätzliche Hinweise eingegangen. Zum Tathergang wird aus Rücksicht auf das Opfer sowie aus kriminaltaktischen Gründen derzeit keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Telefon (0 27 61) 9 26 90 entgegen.