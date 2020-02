Nachspiel vor Gericht nach Randale bei Wendener Kirmes

Alle Hände voll zu tun hatten fünf Polizisten beim Knallermann 6 am Kirmes-Sonntag 2019 in Wenden. Mühevoll bahnten sie sich den Weg durch die dichte Menschenmenge, da sie zu einem Streit am Kultstand an der Bergstraße gerufen worden waren. Dabei hatten sie es auch mit einem 24-Jährigen zu tun, der am Montag wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte die Anklagebank im Olper Amtsgericht drückte.

Keine Erinnerung mehr

Kreis Olpe Landeskasse zahlt Richter Gerndorf stellte das Verfahren auf Kosten der Landeskasse ein. Der Angeklagte trägt seine Auslagen selbst.

Laut Anklage drängte er sich äußerst aggressiv in die Polizeikette hinein, griff einem Beamten an die Einsatzweste und schlug einem anderen die Hand weg. Auch als er am Boden fixierte wurde, habe er sich vehement gewehrt. Dann soll er die Polizisten übelst beleidigt haben, so die Anklage und zu ihnen gesagt haben: „Ihr werdet noch die Quittung bekommen und die wird wehtun. Eure Uniform ist mir scheißegal.“ Mit einem Kopfhaltegriff brachten die Polizisten den jungen Mann durch den Kirmestrubel zum Transportwagen. Von hier ging die Reise weiter in die Ausnüchterungszelle auf der Olper Wache, wo er die Nacht verbrachte.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Vor Gericht konnte sich der Stahl- und Betonbauer aus Siegen nicht mehr an seinen „Kirmesauftritt“ erinnern: „Ich war total betrunken. Ich habe Gleichgewichtsstörungen gehabt. Es wird so gewesen sein, aber ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Erst wieder am nächsten Morgen, als ich in der Zelle aufgewacht bin.“ 1,6 Promille hatte der Angeklagte damals im Blut. „Das ist schon extrem viel“, meinte Richter Markus Gerndorf.

Entschuldigungsbriefe geschrieben

Im nüchternen Kopf kam der 24-Jährige aber offenbar zur Einkehr. Er schrieb Entschuldigungsbriefe an die Polizisten. „Das war für uns positiv. Es war vom Inhalt in Ordnung. Wir haben gesagt, dass wir das annehmen“, sagte ein Beamter (30). Der Angeklagte habe mit der rechten Hand in Richtung des Kopfes des Kollegen agiert, so der Polizist: „Das war aber kein gezielter Schlag. Irgendwann versuchte er, in Richtung meines Gesichtes zu kommen. Da war der Punkt erreicht.“ Man habe den jungen Mann zur Knallermann-Theke geschoben und ihm schließlich Handfesseln angelegt. Als er dann einen Kopfkontrollgriff angewendet habe, sei der Angeklagte völlig aufgebracht gewesen, so der Beamte.

„Es ist immer ein bisschen schwierig für Polizeibeamte, ob hier direkt der Nackengriff oder ein Schieben vor die Theke nötig war“, meinte Richter Markus Gerndorf. Und weiter: „Der Angeklagte ist ja auch kein Schlimmer. Durch die komplette Menschenmenge geführt zu werden, ist nicht angenehm. Außerdem war er eine Nacht in Polizeigewahrsam, sitzt jetzt hier und die Presse ist auch da.“ Vor diesem Hintergrund stellte der Richter das Verfahren ein und sagte abschließend zum Angeklagten: „Sie sind jemand, den möchte ich hier nicht sehen. Sie gehören hier nicht hin.“