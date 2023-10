Nächtlicher Dachstuhlbrand in Olpe - niemand verletzt

Dachstuhlbrand in der Straße Schöne Aussicht in Olpe in der Nacht zum Sonntag.

Olpe. Großeinsatz in Olpe: Mit sieben Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften rückte die Wehr einem Dachstuhlbrand zu Leibe. Brandursache unklar.

„Dachstuhlbrand mit Personen“ lautete in der Nacht zu Sonntag um 0.34 Uhr das Einsatzstichwort für die Feuerwehr und den Rettungsdienst Olpe. Mit sieben Fahrzeugen des Löschzugs Olpe und rund 50 Einsatzkräften waren die Brandbekämpfer recht schnell an der Einsatzstelle in der Straße „Schöne Aussicht“. „Bereits bei unserer Ankunft haben wir den Brandrauch gerochen. Vom First bis zum Giebel drang auch schon Qualm aus dem Dach“, erklärte Feuerwehr-Pressesprecher Oliver Zeppenfeld gegenüber unserer Redaktion.

Durch die Bewohner der Einliegerwohnung im Erdgeschoss, die auch den Rauch bemerkt und den Notruf gewählt hatten, konnten die Einsatzkräfte das Wohnhaus betreten und unter Atemschutz ins Dachgeschoss vordringen. Mit der Motorsäge wurde die Dachhaut von innen geöffnet. „Da konnten wir durch die große Fensterfront bereits auch Flammen erkennen, die sich augenscheinlich in die Dämmung gefressen hatten“, so Zeppenfeld. Gegen 1.15 Uhr konnte offiziell „Feuer unter Kontrolle“ an die Kreisleitstelle vermeldet werden. Warum das Feuer im Bereich des Dachgeschosses, in dem aktuell Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, ausgebrochen war, muss nun die Kriminalpolizei ermitteln.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. „Wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Ein paar Minuten später, und der Dachstuhl hätte wahrscheinlich in Flammen gestanden“, gab der Pressesprecher bekannt.

Laut Polizei bleibt das Haus bis auf die betroffene Wohnung im Dachgeschoss bewohnbar. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandursache ist abschließend noch nicht geklärt und wird Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe