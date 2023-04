Nächtlicher Einsatz für Finnentroper Wehr: Fernseher brennt

Die Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop rückt in der Nacht auf Sonntag, 2. April, zu einem gemeldeten Wohnungsbrand am Schönholthauser Weg aus.

Finnentrop. Die Feuerwehr rückte in der Nacht auf Sonntag zu einem gemeldeten Wohnungsbrand mit Personengefahr. So wild war es am Ende aber nicht.

„Es klang schlimmer als es am Ende war“: Dieses Fazit zog Tobias Hilgering, Pressesprecher der Finnentroper Feuerwehr, nach einem nächtlichen Einsatz am Schönholthauser Weg in Finnentrop. Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag rückten rund 50 Einsatzkräfte der Einheiten Finnentrop, Bamenohl und Lenhausen an, um einen gemeldeten Wohnungsbrand mit dem Hinweis „Personen in Gefahr“ zu löschen.

Doch als die ehrenamtlichen Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eingetroffen waren, entpuppte sich der Brand mit Personengefahr glücklicherweise als weitaus harmloser. Laut Hilgering hatte ein Fernseher in dem Wohnhaus mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts gebrannt. Die Bewohner hatten ihn schon selbst mit Wassereimern und einem Blumentopf gelöscht, ehe die Feuerwehr da war.

Ein offenes Feuerwehr mussten die Einsatzkräfte daher nicht bekämpfen. Der Rettungsdienst checkte die Hausbewohner durch, sie alle konnten aber zuhause bleiben. Somit war der Einsatz für die Feuerwehr auch schnell wieder erledigt und die eifrigen Helfer konnten zurück ins Bett.

