Premiere „Natürlich inspiriert“ in Lennestadt und Kirchhundem

Lennestadt/Kirchhundem. Premiere für die Tourist-Information in Lennestadt und Kirchhundem: Es gibt 19 Veranstaltungen unter dem Motto „Natürlich inspiriert“.

Zum ersten Mal präsentiert die Tourist-Information Lennestadt & Kirchhundem (TAG) die Veranstaltungsreihe „Natürlich inspiriert“ für Einheimische und Gäste. Schauplatz für die 19 Veranstaltungen von Juni bis Oktober ist der Naturpark Sauerland Rothaargebirge mit den Sauerland-Seelenorten in Lennestadt und Kirchhundem und dem Naturpark-Infozentrum (NIZ) „Feuer & Wasser“ mit seinen Stationen in Saalhausen und Oberhundem.

Die Veranstaltungen sollen dazu anregen die natürliche Vielfalt unserer Region kennen zu lernen und die besonderen Schauplätze für sich zu entdecken. Dabei stehen die Lebensräume Bach und Wiese im Fokus und werden bei Bachuntersuchungen, Kochkursen, einer Radtour sowie Kräuter- und Pilzwanderungen für jedermann erlebbar.

Wer tiefer in die Naturwelt abtauchen möchte, um sich auf eine innere Reise zu begeben, inspiriert zu werden oder sich mit der eigenen Rolle in dieser Welt auseinanderzusetzen, findet dazu ebenfalls das passende Angebot in der Veranstaltungsreihe.

Durch das Engagement der heimische Kooperationspartner wie der Klangtherapeutin Sigrid Baust, den Kräuterexpertinnen Anita Jung und Astrid Struck, dem Ranger Ralf Schmidt des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, sowie den Kur-und Verkehrsvereine in Saalhausen und Oberhundem und dem Naturpark Sauerland Rothaargebirge konnte die bunte Veranstaltungsreihe entstehen.

Auf die Reise machen

„Jetzt sind alle Bügerinnen und Bürger eingeladen, sich innerhalb der Veranstaltungen „Natürlich inspiriert“ auf die Reise zu machen“, so Luisa Möser von der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Lennestadt und Kirchhundem (TAG).

Die Veranstaltungen finden unter den aktuell geltenden Corona-Regeln statt.

Diese Veranstaltungen in der neuen Reihe finden im Juni statt:

19. Juni, Kräuterwanderung mit Astrid Struck; Lennestadt-Altenhundem – Wigey; 10 bis 12 Uhr; 10 Euro pro Person / Kinder kostenfrei;

20. Juni, Verwunschen im Schwarzbachtal von MuT-Sauerland e.V.; Schwarzbachtal; 14:30 bis 17:30 Uhr; 5 € pro Person;

20. Juni Im Schatten von Karl May, Naturparkführer Michael Epe; Wanderparkplatz Kirchloh in Lennestadt-Elspe; 10 bis 12:30 Uhr; 5 € pro Person / Kinder kostenfrei;

24. Juni, Verbunden mit dem Pulsschlag der Erde mit Sigrid Baust & Anita Jung; Steinbruch an der Peperburg; 19 bis 21:30 Uhr; Teilnahme kostenfrei;

26. Juni, Kräuterwanderungmit Astrid Struck; Lennestadt-Altenhundem – Wigey; 10 bis 12 Uhr; 10 € pro Person / Kinder kostenfrei;

30. Juni, Gesundes um den Grill herum mit Ernährungsberaterin Eva Hennes; NIZ-Station Oberhundem; 18 bis 21 Uhr; 18 bis 20 € pro Person inkl. Lebensmittel.

Alle Infos zu den Veranstaltungen und zur Anmeldung erhalten Interessierte unter www.lennestadt-kirchhundem.de/Aktuelles sowie im Flyer der Veranstaltungsreihe oder telefonisch bei der Tourist-Information Lennestadt & Kirchhundem unter 02723 608800.

Täglich wissen, was im Kreis Olpe passiert: Hier kostenlos für den WP-Olpe-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe