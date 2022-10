Neu in Lennestadt: Schnell-Restaurant mit Event-Gastronomie

Grevenbrück. Mit „Brathöhle“ und „Drachenbar“ geht in Grevenbrück ein neues Gastrokonzept an den Start. Was die Gäste dort erwartet.

„Brathöhle“ und „Drachenbar“, schon diese Namen verraten, dass sich hinter der neuen Gastronomie in der Kölner Straße 27 (B 55) in Grevenbrück ein „etwas anderes“ Konzept verbirgt. Denn neben einem klassischen Schnell-Restaurant (Brathöhle) findet der Gast hier eine neue Lokalität mit besonderem Charakter (Drachenbar). Im Grunde genommen stehen beide Gastronomiebereiche für sich, gehören aber doch untrennbar zusammen.

Früher „Hardy’s Treff“

An dem Standort gab es schon immer einen Schnellimbiss mit Außenverkauf und einigen Sitzplätzen für den Vorort-Verzehr im Innenbereich. Als „Hardy´s Treff“ vor etwa drei Jahren schloss, standen die Räume zunächst leer. Die Familie Hesse wurde auf den Standort aufmerksam. Mehr und mehr reifte der Gedanke, hier eine neue Gastronomie zu eröffnen.

In der Brathöhle bzw. am Verkaufsfenster des Schnellrestaurants gibt es nun traditionell die Klassiker der Schnellrestaurant-Küche, wie zum Beispiel pikante Currywurst mit Pommes, Schnitzel-Variationen und vieles mehr. Dabei soll es aber nicht bleiben, auch andere Spezialitäten werden künftig auf der Speisekarte stehen. „Wir wollen das Angebot stetig erweitern“, sagt Teamleiterin Tana Aliaj. Traditionelle Gerichte nach Sauerländer Rezepten wie zum Beispiel „Omas Eintopf“ sind in der Planung. Überhaupt, so die Teamleiterin, die 14 Jahre Gastronomie-Erfahrung mitbringt, würden bevorzugt regionale Erzeugnisse verarbeitet.

Auch außen wurde das Lokal an der Kölner Straße in Grevenbrück. neugestaltet. Foto: Volker Eberts / WP

Wer dann durch die Eingangstür neben dem Verkaufsfenster in die „Drachenhöhle“ tritt, glaubt zunächst, er sei in einer komplett anderen Welt gelandet. Mit dem früheren Speiseraum des Imbisses hat die „Bar“ nichts mehr gemein. Aber keine Angst, die Gäste werden hier nicht von einem fauchenden Drachen begrüßt, den gibt es nur als Skulptur am Eingang.

3-D-Optik

Dem Malerehepaar Gernhuber aus Bilstein ist es gelungen, in 3-D-Optik einen individuellen Raum zu gestalten, der jeden Besucher zunächst einmal verblüfft. Die Individualität setzt sich in der Bestuhlung und in der Dekoration fort. Jede Tischgruppe ist andersartig, von Barock bis modern, die frühere Theke wurde ebenfalls neugestaltet. Das alles macht die „Drachenbar“ unverwechselbar, weit weg vom „Mainstream“.

Sogar eine kleine Bühne gibt es in einer Ecke. Aus gutem Grund: Denn der Raum soll „Loungebar und Eventspot“ sein. „Gemütlich den Abend bei einem frisch gezapften Bier, einem guten Glas Wein oder Longdrink ausklingen lassen“, so heißt es auf der Homepage, dafür soll die „Drachenbar“ die perfekte Location bieten. Eine Festlegung auf eine bestimmte Zielgruppe gibt es nicht. Bei Nachfrage möchte das Team auch Kaffee und Kuchen anbieten.

Mehr noch: Die neuen Inhaber wollen mit der Drachenbar einen neuen Treffpunkt für den Ort Grevenbrück schaffen, von denen es nicht mehr so viele gibt. Dass ein Tisch in der Drachenbar aus dem früheren Gasthof Boerger stammt, ist so etwas wie eine Hommage an frühere Grevenbrücker Gastronomie-Zeiten.

