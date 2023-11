Neu in Lennestadt: Wohn- und Gewerberaum digital vermitteln

Lennestadt Leerstände im Lennestadt mit Leben füllen und Immobilien und Flächen passgenau vermitteln, dafür gibt es eine neue digitale Plattform.

Eine neue digitale Plattform für alle, die in Lennestadt einen Wohnraum oder Gewerberäume vermieten wollen oder auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie sind, gibt es jetzt in Lennestadt. Ab Samstag, 25. November, ist die neue Internetseite www.liebenswert-lennestadt.de scharf geschaltet und steht allen Interessierten zur Verfügung. Das in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur FACT entwickelte und durch die Regionale 2025 der Südwestfalen Agentur unterstützte Projekt hat ein besonderes Ziel: Leerstände im Stadtgebiet mit Leben füllen und Immobilien und Flächen passgenau vermitteln - und das im Gewerbe- sowie im Wohnbereich.

Wir als Stadt Lennestadt möchten die Menschen zusammen bringen. Wir schaffen eine ergänzende Möglichkeit, Immobilien und Flächen sichtbar und vermittelbar zu machen. Simone Tesche-Klenz, Stadtmarketing Lennestadt e. V.

„Es geht darum, Immobilien und Flächen im Bestand besser zu nutzen und weiterzuentwickeln. Wir bringen diejenigen zusammen, die etwas anbieten wollen und die, die auf der Suche sind. Und das auf eine niederschwellige, digitale Art und Weise. Die Aufgabe der Stadt Lennestadt bei diesem Vorhaben ist von Anfang an simpel: Menschen miteinander in Verbindung bringen“, so Bürgermeister Tobias Puspas. Auf www.liebenswert-lennestadt.de können nach erfolgter Registrierung Steckbriefe angelegt werden. Im ersten Schritt entscheidet man sich für den Bereich: Gewerbe oder Wohnen. Im zweiten Schritt gibt man an, ob man etwas anbieten hat oder nach etwas sucht.

Erst registrieren

„Anders als bei den gängigen Immobilienangeboten, muss man sich bei „L(i)ebenswert Lennestadt“ registrieren und einen Steckbrief anlegen. Erst dann hat man Zugriff auf jeweilige Gegenangebote. Wenn zwei Steckbriefe zusammenfinden, kommt es zu einem „Match“. Welche Informationen die Benutzer austauschen, ist ihnen völlig selbst überlassen. Wir, als Stadt Lennestadt, möchten die Menschen zusammen bringen. Wir schaffen eine ergänzende Möglichkeit, Immobilien und Flächen sichtbar und vermittelbar zu machen“, so Simone Tesche-Klenz, Stadtmarketing Lennestadt e. V., als federführende Ansprechpartnerin.

Die Plattform wurde vom NRW-Ministerium für Heimat, Bauen, Kommunales und Digitalisierung im „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren“ gefördert. Die Stadt Lennestadt freut sich auf zahlreiche Steckbriefe, die über die Plattform eingepflegt werden. „L(i)ebenswert Lennestadt“ lebt von einer großen Beteiligung. „Daher mein Appell an alle: Wenn Sie Immobilien oder Flächen im Gewerbe- oder Wohnbereich anbieten möchten oder suchen, nutzen Sie diese Möglichkeit. Mit Ihrer Hilfe können wir durch „L(i)ebenswert Lennestadt“ Leerstände ermitteln und unsere Stadt im Gewerbe- und Wohnbereich stärken“, fasst Bürgermeister Puspas das Projekt zusammen.

