Neu-Listernohl: Jannick Rüsche als neuer Prinz proklamiert

Neu-Listernohl. Ein Vollblut-Karnevalist ist neuer Prinz in Neu-Listernohl. Jannick I. Rüsche ist seit dem fünften Lebensjahr Mitglied im Karnevalsvereins.

Mit Fug und Recht darf man den neuen Prinzen Jannick I. Rüsche als einen Vollblut-Karnevalisten bezeichnen. Die karnevalistische Vita ist bei dem 25-jährigen smarten Junggesellen nicht von schlechten Eltern: Seit dem fünften Lebensjahr Mitglied im Karnevalsverein Neu-Listernohl (KVNL), im Jahre 2009 Kinderprinz und ein Jahr später Gardist der Prinzengarde.

Jannick Rüsche übernahm bei der Prinzengarde vor drei Jahren die Aufgabe des Tanzmajors, ist seit vier Jahren deren Sprecher und somit im erweiterten Vorstand tätig und außerdem Geschäftsführer des Karnevalsvereins.

Für Prinz Jannick endet aktive Zeit in der Garde

Der selbstständige Garten- und Landschaftsbauer engagiert sich mit ganzer Kraft in seinem Heimatort, und hat im Schützenverein als 2. Vorsitzender und Hauptmann weitere Verantwortung übernommen. Man darf staunen, Zeit bleibt auch noch für Hobbys, wobei er neben der Prinzengarde, die Jagd und DJ nennt.

Mit der jetzigen Session geht seine aktive Zeit als Tänzer der Prinzengarde allerdings nach zehn Jahren zu Ende. Das war am Samstagabend bei der Prinzeneinführung für Frank Selter, Vizepräsident des Bunds Westfälischer Karneval (BWK), Anlass, ihn mit dem Tanzsportabzeichen des Bunds Deutscher Karneval (BDK) in Bronze zu ehren.

Marie Sondermann bekam das Tanzsportabzeichen des BDK in Silber für zwölf Jahre aktive Tanztätigkeit und Ludger Spreemann, Ehrenmitglied im KVNL, für seinen Einsatz den Ehrenorden des BDK in Silber.

Motto erinnert an Ausgrabungen in Neu-Listernohl

Unter dem Motto „800 vor Christus ging‘s hier schon rund, Lachen und Frohsinn halten gesund“ feierten die Narren aus dem früheren Golddorf vergnügliche Stunden bei einem abwechslungsreichen Programm, welches – wie immer – Michael Schnüttgen am Samstagabend in der Mehrzweckhalle moderierte.

Das diesjährige Motto reichte übrigens Eva-Maria Heuel ein. Dieses zielte auf den sensationellen Fund der Archäologen bei Ausgrabungen in Neu-Listernohl. Die älteste Siedlung des Sauerlandes, die in die vorrömische Eisenzeit um 800 vor Christus datiert wird, konnte in Neu-Listernohl nachgewiesen werden.