Neu-Listernohl: Manuel Willmes I. ist die neue Tollität

Die neue Tollität Prinz Manuel I. Willmes wurde am Samstagabend den Närrinnen und Narren in Neu-Listernohl vorgestellt.

Neu-Listernohl Zur Prinzeneinführung in der Mehrzweckhalle Neu-Listernohl jubelte der neue Prinz Manuel I. Willmes mit seiner Familie und den Narren.

Bei der Prinzeneinführung in der Mehrzweckhalle wurde am Samstagabend Manuel I. Willmes als Prinz Karneval 2024 in Neu-Listernohl vorgestellt. Die ortsansässige 43-jährige Tollität ist kein unbeschriebenes Blatt beim veranstaltenden Karnevalsverein Neu-Listernohl 1947.

Mehr zum Karneval im Kreis Olpe

Er war schon früh mit dem Karnevalsgen infiziert und bereits vor 30 Jahren Kinderprinz. Verheiratet ist Prinz Manuel seit 18 Jahren mit Frau Nadine (42 Jahre). Die beiden Kinder Nele (15 Jahre) und Marla (12 Jahre) sind bereits im Ballett des Karnevalsvereins aktiv.

Als Hobbys nennt Manuel Willmes, Spitzname „Wilma“, E-Bike fahren und den 1. FC Köln. Sein Job ist im Qualitätsmanagement bei der Firma W. und H. Fernholz.

