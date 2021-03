Neue App „Olpe Dialog“ ab sofort zum Ausprobieren nutzbar

Olpe. App einfach herunterladen und mit der Verwaltung per Smartphone kommunizieren. Es ist ein Projekt von Stadt und Uni Siegen.

Interessierte Bürgerinnen und Olper können ab sofort für einen Testzeitraum die App „Olpe Dialog“ zum Ausprobieren nutzen:

Und so geht´s: Einfach die „olpe dialog“-App in den App-Stores suchen und installieren. Auf der Oberfläche finden sich mehrere Artikel mit Informationen zu aktuellen Vorhaben inklusive weiterführender Dokumente. Sowohl Kommentare als auch Bewertungen sind möglich und werden vom Projekt-Team gesammelt bzw. ausgewertet. Die Stadt Olpe wird fortlaufend über eingehende Vorschläge und Ideen informiert und kann ihrerseits Rückmeldung dazu geben. „Wir nennen das responsive Politik“, sagt Dr. Jörg Radtke vom Fach Politikwissenschaft an der Universität Siegen. Und: „Das bedeutet, dass Politik und Verwaltung Rückmeldungen erhalten, reagieren können, wieder Rückmeldung erhalten usw. Die Abstimmung mit der Bevölkerung wird dadurch deutlich verbessert. Wir freuen uns auf die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger und hoffen auf hohe Downloadzahlen und eine rege Nutzung der App“.

Noch ist die mobile App nur eine Testversion, die zunächst erprobt und wissenschaftlich ausgewertet wird. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft diese Anwendungen Alltag werden.

Online-Beteiligung

Wie erreiche ich im Rahmen von Online-Beteiligung am effektivsten Bürgerinnen und Bürger? Diese Frage stand am Anfang des Forschungsprojektes „Creactive Citizen“, das Dr. Jörg Radtke an der Universität Siegen leitet. „Der Neubau des Bürgerhauses, dem ein Bürgerentscheid vorangegangen war, zahlreiche weitere Vorhaben, wie die Neugestaltung des Biggeufers, und eine sensibilisierte Bürgerschaft sowie aufgeschlossene Politik und Verwaltung, stellen für uns ideale Bedingungen zur Erprobung neuer digitaler Formate der Bürgerbeteiligung dar“, so Radtke. Gemeinsam mit dem Fach Informatik und der GeoMobile GmbH, einem auf mobile Anwendungen spezialisierten Unternehmen aus Dortmund, entwickelte das Team eine mobile App, die es den Bürgerinnen und Bürgern von Olpe ermöglichen soll, schnell und einfach Informationen abzurufen, Fragen zu stellen und Zustimmung oder Ablehnung zu signalisieren.

Die Stadt Olpe hat schon vor einigen Jahren ihre Bemühungen um Bürgerbeteiligung und digitale Formate verstärkt: Im Rahmen der Entwicklung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK), zu dem unter anderem der Neubau des Bürgerhauses gehört, wurde die Plattform „olpe dialog“ gestartet. Auf der Webseite neueweichen.de können sich Bürgerinnen und Bürger digital informieren und beteiligen. Zudem fanden zahlreiche Beteiligungsveranstaltungen statt – in Form von Streifzügen durch die Stadt, Workshops und Bürgerversammlungen.

+++ Wie erleben Sie die Corona-Zeit? Machen Sie mit bei unserem Corona-Check +++

Um die App und experimentelle Ansätze bürgernah zu gestalten, arbeitete das Siegener Uni-Team auch mit dem Olper Jugendparlament zusammen und wertete zahlreiche Ideen und Vorschläge der Bevölkerung aus der vorangegangenen Bürgerbeteiligung aus. In Gesprächen zeigte sich für die Forscher schnell, dass jüngere Menschen starke Bezüge zu digitalen Formaten haben, jedoch in der Kommunalpolitik sowie bei Beteiligungsveranstaltungen weniger präsent sind. „Für junge Menschen ist die digitale Bürgerbeteiligung sicherlich besonders interessant“, konstatiert Dr. Radtke, „aber natürlich haben wir alle Bevölkerungsteile im Blick: Die App muss für Jung und Alt einen Mehrwert bieten. Idealerweise gibt es Elemente, die verschiedene Gruppen ansprechen“.

Smart-City

Die Stadt Olpe, die sich in einem Wettbewerb des Bundesinnenministeriums erfolgreich durchsetzen konnte und seitdem Smart-City-Kommune ist, hat mit diesem Testprojekt einen weiteren Baustein in ihrer digitalen Strategie gelegt. Bürgermeister Peter Weber freut sich über den Digitalisierungsschub und ist überzeugt: „Die Stadt Olpe hat jetzt die Weichen für das 21. Jahrhundert gestellt. Mit dem Smart-City-Programm und der digitalen Bürgerbeteiligung sind wir hervorragend für die Zukunft aufgestellt“.

„Für die Stadt Olpe stehen die Zeichen auf Veränderung und es kommt zu einem Paradigmenwechsel“, meint die Technische Beigeordnete der Stadt, Judith Feldner. „Die Vermittlung von Politik und Verwaltung in der Stadt wird flexibler, offener und transparenter. Wir diskutieren zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern und entwickeln die Stadt gemeinsam. Dabei spüren wir, dass es große Zustimmung und Rückhalt in der Bevölkerung gibt. Darüber hinaus kann möglichen Konflikten schon frühzeitig begegnet werden“.