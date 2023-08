„Neue Bühne“ in Lennestadt: Kultur, Musik, Comedy für alle

Grervenbrück/Lennestadt. Kulturkartell Lennestadt startet neue Veranstaltungsreihe in der OT. 16 Veranstaltungen für Menschen von 6 bis 86.

Die Kultur in der Region hat lange gebraucht, länger als viele erwartet haben, um nach der Coronapandemie wieder richtig in Tritt zu kommen. Nach und nach trauen sich Veranstalter wieder, auch neue Projekte an den Start zu bringen. Einer davon ist das Kulturkartell Lennestadt e.V., Träger der kulturellen Jugendarbeit und Veranstalter von vielen Rockkonzerten in der OT Grevenbrück und anderswo bis hin zu großen Festivals wie die Rockade. Mit dem Projekt „Neue Bühne“ startet der Verein jetzt eine neue Veranstaltungsreihe in der früheren „Disco“ im Untergeschoss der OT, die thematisch breit gestreut ist und sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene ansprechen soll. Ein Teil der insgesamt 17 Veranstaltungen richten sich an speziell an Kinder, darunter Highlights wie ein Kinderkonzert mit herrH (Emma, die Ente), dessen Songs in keinem Kinderzimmer fehlen dürfen, Märchenstunden, Figurentheater und vieles mehr.

Für das ältere Publikum gibt es ein Mix aus Lesungen, zum Beispiel mit Manuel Butt, (einer der Autoren der ZDF-Heute-Show), mit Poetry Slam (17. November), Comedy (mit Leslie Sternenfeld und Stefan Keim) und natürlich in alter OT- Tradition mit Rockkonzerten, u.a. mit Bands wie Bongens, Sutter Kane, The Rogues oder Knocking on Pennys door. Das genaue Programm mit allen Terminen gibt es in Kürze auf den Social-Media-Kanälen des Kulturkartells Lennestadt. (/neue.buehne.kulturkartell). Da viele Veranstaltungen unter der Woche sind, gibt es kaum Terminkollisionen mit anderen Kulturanbietern.

„Wir haben mit dem Projekt die alten Ideen des Kulturkartells aufleben lassen“, so Thorsten Hüttmann, Geschäftsführer der OT Grevenbrück und einer Initiatoren. Wichtige Unterstützung gibt es von erfahrenen Playern, vor allem von MuT Sauerland, Träger des Kulturprojekts Schrabben Hof in Silberg, der OT, die Raum und Bühne zur Verfügung stellt und Grevenbrück aktiv, Dachverband der Grevenbrücker Vereine, der bei Öffentlichkeitsarbeit, Terminabsprachen und ehrenamtlicher Mitarbeit unterstützt.

Das Logo der „Neuen Bühne“ in Grevenbrück. Foto: Privat / WP

Die neue Bühne hat aber auch einen weiteren Hintergrund. Junge Ehrenamtliche unterstützen zusammen mit einer Fachkraft das Projekt, werden so in Meetings und Workshops an Programm- und Veranstaltungsplanung herangeführt. „Für die Jugendlichen ist das eine Horizonterweiterung“, so Tanja Steinberg (Kulturkartell).

Noch ist die „Neue Bühne“ ein Modellversuch. Ob es 2024 wieder eine Neuauflage Programm geben wird, ist noch Zukunftsmusik. Thorsten Hüttmann: „Dass wir ein Programm für Kinder, Jugendlichen und Erwachsene anbieten, das ist schon mutig“, sagt Hüttmann. Wir müssen dann schauen , wie es funktioniert hat.“

Das Ganze wird nur möglich durch die finanzielle Förderung durch das Regionale Kulturprogramm NRW (RKP NRW). Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 76.000 Euro, darin ist die Anschaffung einer eigenen, neuen professionellen Soundtechnik-Anlage für den Veranstaltungsraum enthalten. Dadurch entfallen die Mietkosten für jede einzelne Veranstaltung. Etwa 25.000 Euro muss das Kulturkartell selbst finanzieren, durch die Einnahmen bei den Veranstaltungen und eigene Rücklagen. Bis Dezember muss das Geld erwirtschaftet sein. Thorsten Hüttmann, Geschäftsführer der OT Grevenbrück: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Infos:

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen „Neue Bühne“ startet am kommenden Mittwoch, 16. August. Karten für die einzelnen Veranstaltungen, die zwischen 10 und 13 Euro kosten, gibt es unter, Tickettoaster.de, in der OT in Grevenbrück oder im Wiewowatt in Altenhundem. Gegen Vorlage eines KulturPasses für 18-jährige ist der Eintritt frei.

Jugendliche, die beim Poetry Slam am 17. November mitmachen wollen, werden gebeten, sich bis zum 22. Oktober per Mail (mit Text) an kulturkartell@gmail.com anzumelden.

