Logistik Neue DHL Packstation in der Olper Martinstraße

Olpe. Neue Packstation in der Olper Martinstraße: Ein Service, den immer mehr Menschen nutzen. Vor allem während der Corona-Beschränkungen.

Das zur Deutschen Post gehörende Logistikunternehmen DHL knüpft ihr Packstationsnetz jetzt noch dichter und hat eine neue Packstation an der Tankstelle in der Martinstraße 61 in Betrieb genommen.

Die DHL teilt dazu in einer Presseerklärung mit: „Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 126 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten der Kunden des kontaktlosen Paketempfangs.

Mit den Packstationen können Kunden einfach, bequem und rund um die Uhr Pakete versenden und empfangen.“

Im Vergleich zur Haustür-Zustellung, so die DHL weiter, spare eine Packstation-Sendung „auf der letzten Meile“ im Durchschnitt 30 Prozent CO2 ein.

Große Kundennachfrage

Und weiter: „Aufgrund der hohen Kundennachfrage wird Deutsche Post DHL das Netz bis 2023 auf über 15.000 Automaten ausbauen. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstationmöglich.

Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die Post & DHL App, die alle Services rund um das DHL Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Kunden können ihre Päckchen und Pakete zudem in den rund 23.500 Filialen und DHL Paketshops abgeben und Sendungen auch direkt dort empfangen. Online gekaufte Versandmarken können Kunden mit dem Service der „Mobilen Paketmarke“ zudem in Filialen, DHL Paketshops, an Packstationen oder vom DHL Zusteller während seiner Zustelltour ausdrucken lassen. Der Zusteller nimmt das frankierte Paket dann direkt mit. Unter www.deutschepost.de/standortfinder können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen abrufen.“

An zentralen Orten

Immer beliebter würden die Packstation auch dadurch, dass sie sich an zentralen Orten des täglichen Lebens befänden und Kunden somit den Paketempfang und -versand mit dem Weg zur Arbeit oder dem Lebensmitteleinkauf verbinden können.

DHL Packstationen würden deshalb immer häufiger von einer wachsenden Kundenzahl genutzt: „Allein im Jahr 2020 ist die Zahl der registrierten Kunden im Vergleich zum Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Gerade in der Corona-Krise haben viele Neukunden die Vorteile der Packstation für sich entdeckt, da sie ihre Pakete hier zu jeder Uhrzeit kontaktfrei versenden und empfangen können.“

Der schnelle weitere Ausbau des Packstationsnetzes sei Teil eines mehrjährigen Digitalisierungsprogramms, das die Deutsche Post DHL Group im März 2020 vorgestellt habe.

Weitere Infos zu DHL Packstationen bietet die Webseite www.dhl.de/packstation.

Oder: www.dpdhl.de/post-paket-digital.

