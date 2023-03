Neue Disko in Olpe – Alle Infos zum Bierbrunnen im Überblick

Menschen feiern in einem Club (Symbolbild). Auch in Olpe entsteht bald eine neue Disko, die den Namen „Bierbrunnen“ trägt.

Neue Disko Bierbrunnen in Olpe – Das Logo

Strahlende Gesichter am Dienstag Mittag in der gerade entstehenden Diskothek Bierbrunnen in Olpes City: Die künftigen Betriebsleiter Shaban Behrami und Kevin Schützler konnten das neue Logo präsentieren mit der Aufschrift „Partydorf Bierbrunnen Olpe“. Wie genau das Logo der neuen Diskothek Bierbrunnen in Olpe aussieht, erfahren Sie hier.

Neue Disko Bierbrunnen in Olpe – Das Konzept

Disko-Fans rund um Olpe dürfen jubeln: Aus dem früheren Diskostadl „Nachtschicht“ wird das Partydorf „Bierbrunnen“. Die künftigen Betriebsleiter Shaban Behrami (27) und Kevin Schützler (34), beide aus Wenden, stellten ihr neues Konzept gemeinsam mit dem Olper Architekt Florian Hahnl vor, der das Innenleben der künftigen Disko plant. Von Helene Fischer bis Westernhagen, von Malle-Hits bis Grönemeyer, von Orhwürmern aus den 70ern und 80ern bis zu Rock und Pop aus den aktuellen Hitlisten - die Gäste dürfen sich auf ein breites Programm freuen. Alle Infos zum Konzept der neuen Disko Bierbrunnen in Olpe finden Sie hier.

