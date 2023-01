Neue Kita in Maumke: Baubeginn schon im Frühjahr

Maumke/Lennestadt. Der Ort bekommt den zweiten neuen Kindergarten. Der Caritasverband wartet nur noch auf die Baugenehmigung.

Der Bauantrag für den neuen Kindergarten in Maumke ist bereits gestellt und wenn alles glatt läuft, dann werden bereits Ende dieses Jahres die ersten Kinder „Am Kindergarten“ im Maumke toben, spielen, lernen. Keine Frage: Der Caritasverband, Träger der neuen Kita, drückt aufs Gas. „Wir wollen im Frühjahr anfangen und sind zuversichtlich, dass es auch klappen wird“, sagt Daniel Gerk, Mitglied der Geschäftsführung des Caritasverbands Olpe und zuständig für den Bereich Kindergärten, nach den guten Vorgesprächen zwischen Stadt Lennestadt, Architekt und Kirchengemeinde St. Agatha Maumke.

Die hatte als Eigentümerin des Grundstücks den Weg frei gemacht, als sie 2021 beschloss, das Gelände einem gemeinnützigen Zweck zuzuführen, entweder für betreutes Wohnen für Senioren oder für eine Nutzung im Rahmen der Jugendhilfe. Nun wird es nach dem St. Agatha-Kindergarten eine zweite neue Kita im Ort werden. „Noch ist nichts unterschrieben“, betont Pastor Ludger Wollweber. Daniel Gerk bestätigt dies. Der Caritasverband als Bauherr wolle erst den Förderbescheid des Kreises bzw. Landschaftsverbandes und die Erteilung der Baugenehmigung abwarten, dann sei der Abschluss des Kaufvertrags nur noch Formsache. Diese Vorgehensweise sei bei solchen Projekten üblich.

Das nahezu 3000 Quadratmeter große Gelände wurde bereits freigeräumt, der alte marode Kindergarten abgerissen. Das neue Gebäude wird wieder einstöckig und Platz für drei Gruppen bieten. Bei der Architektur wolle man Wert auf eine nachhaltige Bauweise legen, mit PV-Anlage oder Dachbegrünung. Durch einen Neubau in Holzrahmenbauweise könne der ambitionierte Zeitplan eingehalten werden.

Der Fokus werde auf Plätzen für Kinder unter drei Jahren (U3) liegen, so Gerk: „Da ist der Bedarf besonders groß.“ Wie die Gruppenaufteilung genau aussehen wird, darüber stehe man in Verhandlungen mit dem Kreis Olpe.

Eine Herausforderung werde es werden, den Personalbedarf zu decken. Für die neue Kita in Maumke würden sieben Erzieherinnen/Erzieher benötigt. Ähnliches gelte für den zweiten Kindergarten-Neubau des Caritasverbands an der Kopernikusstraße in Finnentrop, der bereits zu Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August an den Start gehen soll.

In den letzten Jahren hatte der Caritasverband sein Engagement im Bereich Kinderbetreuung intensiviert. Im letzten Jahr übernahm er die Trägerschaft über den Kindergarten in Serkenrode, in diesem Jahr kommt im August noch der Kindergarten Oberelspe dazu. Weitere Aktivitäten seien nicht geplant. Zwei neue Kindergärten und die Übernahme von zwei Trägerschaften seien erst mal genug, so Gerk.

