Neue Pflegeakademie in Attendorn? Das ist eine große Chance

Attendorn. Die Volksbank und das WohnGut wollen das Collegium Bernardinum in Attendorn kaufen und eine Pflegeschule etablieren. Die Pläne klingen spannend.

Pflegekräfte braucht das Land. Und zwar viele und möglichst schnell. Insofern ist doch jede Initiative, die der Fachkräfte-Gewinnung in der chronisch unterbesetzten Pflegebranche dient, mit Kusshand zu nehmen. Zumal das WohnGut in seiner neuen Akademie nicht nur für den eigenen Stall ausbilden würde, sondern auch für andere Träger von Seniorenheimen. So, wie es beispielsweise die Caritas in ihrer Fortbildungsakademie in Olpe-Rhode tut. Dort werden junge Menschen auf ihr Berufsleben vorbereitet, die heute ihr Geld im nahe gelegenen WohnGut Osterseifen verdienen. Das Zünglein an der Waage spielt nun das Erzbistum Paderborn als Noch-Eigentümer der Immobilie. Wird der kirchliche Träger das Angebot von Volksbank und WohnGut annehmen oder stehen schwierige Kaufverhandlungen bevor? Im Sinne der Pflegebranche, die jede Fachkraft gebrauchen kann, wünsche ich mir, dass schnell die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt wird. Es ist eine echte Chance.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe