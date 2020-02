Gerlingen. Zwei Millionen Euro investierte der Kreis Olpe in den Bau der Rettungswache in Gerlingen. Damit werden sich die Hilfsfristen deutlich verkürzen.

Es war ein historischer Moment. Am Freitag übergab Kreisdirektor Theo Melcher die neue Rettungswache in Gerlingen an den Leiter der Rettungswache Olpe, Patrick Becker. Dies ist die erste Rettungswache auf Wendener Gemeindegebiet. Am Montag, 24. Februar, um 7.30 Uhr wird die Wache ihren Betrieb aufnehmen. Sie wird rund um die Uhr mit zwei Mitarbeitern und einem Rettungswagen besetzt sein.

Kreis Olpe Ampel regelt Verkehr Die Erschließung der neuen Rettungswache in Gerlingen erfolgt im mittleren Bereich über eine Ein- bzw. Ausfahrt zur Kreuztaler Straße (L 714). Um das sichere Befahren der Kreuztaler Straße ohne den Einsatz des Martinshorns zu gewährleisten, wurde eine Lichtsignalanlage zur Regelung des Verkehrs errichtet.

„Mit der neuen Rettungswache werden sich die Hilfsfristen des Rettungsdienstes insbesondere in der Gemeinde Wenden deutlich verkürzen“, sagte Kreisdirektor Melcher. Zur Vorgeschichte: In einem Gutachten hatte die Firma Orgakon im Oktober 2015 festgestellt, dass Teilbereiche der Gemeinde Wenden vom Rettungswachenstandort in Olpe nicht innerhalb der 12-Minuten-Hilfsfrist (Eintreffen des Rettungsdienstes) erreicht werden können. Der alte Bedarfsplan, nach dem vor allem Hünsborn von der Rettungswache Freudenberg mit bedient werden sollte, funktionierte nicht. Das war zu langsam.

Zwei Millionen Euro Baukosten

Am 27. Juni 2016 beschloss der Kreistag deshalb, in Gerlingen an der L 714 (Ortsausgang Richtung Möllmicke) eine Nebenwache zur Rettungswache Olpe zu erreichten. Der Neubau, der im September 2018 begann, erfolgte im Auftrag der Kreiswerke Olpe. Die Baukosten betrugen zwei Millionen Euro. Entstanden ist ein ein- bis zweigeschossiges Gebäude mit einer Fahrzeughalle für zwei Rettungsfahrzeuge sowie entsprechenden Arbeits- und Diensträumen des Rettungspersonals.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„Der Rettungsdienst ist uns lieb und teuer, weil wir es als unsere Aufgabe sehen, für eine vernünftige, adäquate Rettung und einen vernünftigen Krankentransport zu sorgen“, sagte der Kreisdirektor. 12,5 Millionen Euro stecke der Kreis Olpe aktuell jährlich in den Rettungsdienst. Bei aller Freude über die neue Wache sprach Theo Melcher angesichts des Anschlags in Hanau aber auch mahnende und nachdenkliche Worte an die Teilnehmer des kleinen Festaktes. „Der Anstand lässt nach. Die Worte des einen werden zu Taten des anderen. Das dürfen wir nicht zulassen. Sagen Sie entschieden nein, auch an der Theke und am Stammtisch. Wir müssen eine klare Haltung einnehmen. Wer schweigt, macht sich schon mitschuldig. Diese braune Suppe sollten wir uns nicht antun. Unsere Gedanken sollten auch bei den Opfern von Hanau sein“, betonte der Kreisdirektor.

Erste Wache in Gemeinde Wenden

„Hier und heute wird zum ersten Mal auf dem Boden der Gemeinde Wenden eine Rettungswache eingeweiht. Das kann Leben retten. Ich hoffe, dass die Einsatzkräfte, die ab Montag um 7.30 Uhr hier Dienst versehen, selten rausrücken müssen“, sagte Bürgermeister Bernd Clemens, der am Freitag seinen 53. Geburtstag feierte. Nach dem kleinen Festakt führte Gisbert Lörler, stellvertretender Leiter der Rettungswache Olpe, durch die neuen Räumlichkeiten.