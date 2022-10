Neue Studie: Kommt eine direkte Zugverbindung nach Köln?

Menschen stehen am Hauptbahnhof in Köln.

Kreis Olpe. Verkehrsminister Oliver Krischer hat 60 Millionen Euro für Eisenbahnprojekte freigegeben - auch für eine Studie, die den Kreis Olpe betrifft.

RW Verkehrsminister Oliver Krischer hat 60 Millionen Euro freigegeben für die Planung von Eisenbahnprojekten in ganz NRW, darunter auch für eine Machbarkeitsstudie für eine direkte Verbindung zwischen dem Sauerland (Knotenpunkt Finnentrop) und dem Bergischen Land (Knotenpunkt Dieringhausen) mit direkter Verbindung nach Köln – über Listerscheid über Krummenerl bis Meinerzhagen.

Anreiz für Wechsel von Auto auf Zug

Dazu Gregor Kaiser, Grüner Landtagsabgeordneter aus dem Kreis Olpe: „Das ist ein guter Tag für die Mobilität im Kreis Olpe und die Anbindung an die Millionenstadt Köln. Eine Machbarkeitsstudie wird zeigen, dass es auf dieser Verbindung viel Potenzial geben wird. Viele Pendler*innen werden sich einen Wechsel auf den Zug überlegen, aus Umweltschutzgründen aber auch bei einem Blick in den Geldbeutel. Jetzt kommt die Verkehrswende endlich im Sauerland an, endlich wird auch hier wieder geplant. Wir wollen die Nebenbahn voranbringen! Damit die Dörfer und Städte endlich wieder an Köln angebunden werden.“

