Neuer Ferienpark in Attendorn – alle Infos im Überblick

An der Waldenburger Bucht in Attendorn entsteht in den nächsten Jahren ein großer Ferienpark. Der Betreiber Euro-Parcs mit Hauptsitz in den Niederlanden plant den Bau von knapp 300 Chalets in unterschiedlicher Größe, hinzu kommen Campingeinrichtungen wie zum Beispiel Glampingzelte.

Gebaut wird das neue Urlaubsdomizil auf dem Gelände des alten Campingplatzes sowie auf einer gegenüberliegenden Fläche, die Euro-Parcs mittels Erbbaurecht von der Stadt Attendorn gepachtet hat. Bis zum Jahr 2027 soll der Ferienpark über den Toren der alten Hansestadt fertig sein. Hier finden Sie alle wichtigen Infos und Berichte von uns:

