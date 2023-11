Neuer Geldautomat in Heggen mit Schwerlastkran geliefert

Heggen In Heggen gibt es einen neuen Geldautomaten. Dieser befindet sich in einem Pavillon aus schweren Beton. Geldabhebungen bald möglich.

Zum Schutz der Menschen vor Ort und um die Bargeldversorgung weiterhin zu sichern, haben die Sparkasse Mitten im Sauerland und die Volksbank Sauerland ihren gemeinsamen Geldautomaten in Heggen aus dem bewohnten Gebäude der ehemaligen Sparkassengeschäftsstelle in einen Pavillon aus stahlarmiertem Beton, der auf dem Parkplatz der ehemaligen Geschäftsstelle aufgestellt wurde, verlegt. Am Freitag, 17. November, sind im Laufe des Nachmittags die ersten Geldabhebungen am neuen Geldautomaten möglich.

Immer häufiger liest man von nächtliche Sprengangriffen auf Geldautomaten in NRW. Die Sparkasse und die Volksbank stellen sich in Kooperation den Herausforderungen durch die zunehmende Zahl von Geldautomaten-Sprengungen und koordinieren gemeinsame Schutzmaßnahmen. In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei wurden Mindeststandards an Sicherheitsvorkehrungen festgelegt. Das heißt, dass die beiden Geldinstitute an ihren verschiedenen Standorten den Sicherheitsstandard erhöhen und somit proaktiv für mehr Sicherheit sorgen.

Die Erhöhung der Sicherheitsstandards in Heggen ist folglich nur eine von vielen Maßnahmen, die von Sparkasse und Volksbank bereits umgesetzt wurden. Weitere Sicherungsmaßnahmen im umfangreichen Geldautomatennetz der beiden Institute sind bereits fest geplant.

