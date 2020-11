Stärker in die Bewältigung der Corona-Krise eingebunden werden soll der Kreistag in den kommenden Monaten. Mit diesem Versprechen trat der neue Landrat Theo Melcher in der konstituierenden Sitzung in der Dorfgemeinschaftshalle Oberveischede am Montagabend sein Amt an.

Er werde die Politiker wöchentlich per E-Mail über das Infektionsgeschehen und die Maßnahmen des Kreises informieren, kündigte Theo Melcher an. Außerdem wird es im neu gebildeten Ausschuss für Umwelt und Kreisentwicklung (AUK) einen Arbeitskreis Gesundheit geben, der während der Pandemie mindestens einmal im Monat zusammentreten und sich hauptsächlich mit Corona-Themen befassen soll.

Im AUK wurde der bisherige Umwelt- und Strukturausschuss mit dem Sozial- und Gesundheitsausschuss vereint. „Wir wollen Veränderung“, sagte Wolfgang Hesse (CDU). „Wir glauben, wir müssen einzelne Themen umfassend angehen und nicht singulär.“ Ökonomische, ökologische und soziale Fragen müssten zusammen gedacht werden.

„Ein Harakiri-Ritt“, kritisierte Fred Josef Hansen (Grünen) die Zusammenlegung. „Wir möchten Gremien, in denen wir konstruktiv mit Fachleuten arbeiten können.“ Doch die kleineren Fraktionen könnten mit wenigen Mitgliedern in einem „Riesen-Ausschuss“ nicht alle Fachgebiete, die in diesem Gremium behandelt werden, abdecken. Der AUK werde damit bloß ein „Instrument, um Vorlagen durchzuwinken“. Auch bei Bernd Banschkus (SPD) und Meinolf Schmidt (UWG) stieß der Beschluss auf Unverständnis.

Herausforderungen durch Klimawandel und Mobilität

Nachdem Melcher von Alterspräsident Bernd Spuhler (UWG) vereidigt worden war, nahm die Corona-Krise auch einen Schwerpunkt in seiner Antrittsrede ein. „Wir stehen vor großen Herausforderungen“, ließ er keinen Zweifel, „die Bewältigung dieser Krise erfordert erneut unsere ganze Aufmerksamkeit.“ Die zusätzlichen Belastungen im Gesundheitssystem „betrachten wir mit Sorge.“

Als weitere „wichtige Handlungsfelder“ identifizierte der neue Landrat den Klimawandel, den der Kreis unter anderem mit zusätzlichen Photovoltaik-Anlagen begegnen wolle, die Mobilität, die stärker an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausgerichtet werden solle, sowie die Verbesserung der Service-Qualität der Kreisverwaltung mit den Mitteln der Digitalisierung.

Konstituierende Kreistagssitzung: Landrat Theo Melcher mit seinen Stellvertretern Sandra Ohm (CDU) und Thomas Gosmann (SPD). Foto: Thorsten Streber / WP

Zu Melchers Stellvertretern wählte der Kreistag Sandra Ohm (CDU) und Thomas Gosmann (SPD). Die Fraktionen führen Wolfgang Hesse (CDU), Bernd Banschkus (SPD), Meinolf Schmidt (UWG), Fred Josef Hansen (Grüne), Claudia Berling (FDP) und Klaus Heger (AfD).