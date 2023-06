Neuer Schützenkönig in Ottfingen – das hat ihn motiviert

Ottfingen. Gleich drei Gründe nennt der neue König Thomas Bröcher, warum er am Freitagabend auf den Vogel schoss und diesen mit dem 103. Schuss erlegt

Für Thomas Bröcher gab es gleich drei Gründen, am Freitagabend beim Vogelschießen in Ottfingen teilzunehmen. Erstens: Sein erster Versuch, neuer König in dem Wendener Ort zu werden, misslang im Jahr 2018. Zweitens: Seine Tochter Mia (5) ist Kinderschützenkönigin in Ottfingen. Und drittens: Der neue Prinz trägt den selben Nachnamen. Also versuchte es der Werkzeugmechaniker (Firma Berker), und tatsächlich sollte er erfolgreich sein: Mit dem 103. Schuss machte er dem Vogel den Garaus.

Zu seinen Hobby zählen Laufen und Radfahren. Königin ist seine Frau Ines (36), zur Familie gehören zudem die beiden Kinder Mia und Jonas (8). Die 36-Jährige ist Sozialarbeiterin. Mitbewerber unter der Vogelstange waren Vikar Christian Albert, Meik und Nicolai Stock sowie Benedikt und Volker Halbe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe