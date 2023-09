Neuer Wirbelsäulen-Chirurg an der Helios-Klinik Attendorn

Attendorn. Mohamed Elmaadawy hat sich auf die Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert. Er plant minimalinvasive OP-Verfahren in Attendorn einzuführen.

Die Helios-Klinik Attendorn freut sich, Mohamed Elmaadawy als neuen Sektionsleiter der Wirbelsäulenchirurgie in ihrem Team begrüßen zu dürfen. Mit einer beeindruckenden beruflichen Laufbahn und einer Leidenschaft für innovative medizinische Techniken bringt Elmaadawy eine Fülle von Erfahrungen und Qualifikationen mit, um die Wirbelsäulenchirurgie in der Region weiter zu stärken.

Medizinstudium in Ägypten

Der neue Sektionsleiter absolvierte sein siebenjähriges Medizinstudium in Alexandria, Ägypten, und hat seit 2010 kontinuierlich als Assistenzarzt in verschiedenen deutschen Kliniken gearbeitet. Im Jahr 2018 schloss er erfolgreich seine Facharztausbildung für Orthopädie und Unfallchirurgie ab und hat sich seither auf das Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert. Seit 2018 bekleidet er die Position des Oberarztes für Wirbelsäulenchirurgie und verfügt über das Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie sowie die Zusatzbezeichnung für spezielle orthopädische Chirurgie.

Die Entscheidung, sich auf die Wirbelsäulenchirurgie zu spezialisieren, basiert auf seiner Faszination für die technischen Innovationen in diesem Bereich, insbesondere im Hinblick auf minimalinvasive Techniken wie die Endoskopie und Mikrochirurgie. Diese Fortschritte ermöglichen schonendere Eingriffe und eine verkürzte Genesungszeit für die Patienten. In seiner neuen Position an der Helios-Klinik Attendorn plant Elmaadawy, die Schwerpunkte der Wirbelsäulenchirurgie weiterzuentwickeln, indem er modernste minimalinvasive Operationsverfahren wie die Endoskopie und mikrochirurgische Techniken einführt. Eine enge Zusammenarbeit mit einem kompetenten Team von Ärzten und Pflegepersonal sowie niedergelassenen Kollegen in der Region ist für ihn von großer Bedeutung. Der neue Leiter betont auch die Bedeutung einer individuellen und umfassenden Betreuung seiner Patienten.

Er verfolgt das Motto „Konservativ vor operativ“ und setzt auf konservative Maßnahmen wie Schmerztherapie, Facettengelenkdenervation und Physiotherapie, um in den meisten Fällen eine Linderung zu erzielen. Zu seinen besonderen Schwerpunkten zählen minimalinvasive Operationstechniken einschließlich der endoskopischen Behandlung von Bandscheibenvorfällen und der Dekompression des Spinalkanals. Diese Techniken werden das Leistungsspektrum der Helios-Klinik Attendorn erweitern und den Patienten eine breitere Palette von Behandlungsmöglichkeiten bieten. Des Weiteren legt er großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen Fachbereichen, um ganzheitliche Behandlungsansätze zu entwickeln und die bestmöglichen Ergebnisse für die Patienten zu erzielen.

„Wir sind äußerst erfreut, Herrn Elmaadawy in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine Expertise und seine Leidenschaft für die Wirbelsäulenchirurgie werden unsere Klinik bereichern und die Qualität der Patientenversorgung weiter steigern. Wir sehen einer erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen und sind zuversichtlich, dass unsere Patienten in Attendorn und Umgebung weiterhin hervorragend betreut werden“, erklärt Dr. Kemmerling, Ärztlicher Direktor der Helios-Klinik Attendorn. Der 39-jährige Mohamed Elmaadawy ist nicht nur ein erfahrener Mediziner, sondern auch ein engagierter Familienvater. Gemeinsam mit seiner Ehefrau teilt er die Freude, stolzer Vater von zwei Töchtern zu sein. Die Herausforderungen und Chancen, die seine neue Position als Sektionsleiter für Wirbelsäulenchirurgie mit sich bringt, sind für ihn eine aufregende berufliche Perspektive. Die Helios- Klinik Attendorn freut sich, Herrn Elmaadawy herzlich willkommen zu heißen und sieht einer erfolgreichen Zusammenarbeit im Dienste der Patientenversorgung und medizinischen Innovation entgegen.

