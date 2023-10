Neues Angebot in Wenden: Es gibt kostenloses Trinkwasser

Wenden. Die Gemeinde Wenden ist jetzt Refill-Gemeinde. Das heißt, es gibt an ausgesuchten Standorten kostenloses Trinkwasser. Alle Infos im Überblick.

Viele kennen die Situation sicher: Man ist in der Stadt unterwegs und der Durst macht sich langsam bemerkbar. Vor allem an heißen Sommertagen ist es dann besonders wichtig genügend zu trinken. Die übliche Möglichkeit wäre, Wasser aus einer Plastikflasche aus dem Supermarkt zu kaufen. Das würde allerdings Geld kosten und Müll verursachen. Mit der Initiative „Refill Deutschland“ kann man beides ohne viel Aufwand umgehen.

Alle, die ein Trinkgefäß von Zuhause für unterwegs mitnehmen, haben die Möglichkeit dieses an allen teilnehmenden Standorten kostenlos mit Leitungswasser aufzufüllen. Dabei tut man nicht nur für seinen Geldbeutel etwas Gutes, sondern auch für die Umwelt, da dadurch Unmengen an Plastik vermieden werden können. Zudem ist Leitungswasser in Deutschland ein streng kontrolliertes Lebensmittel.

Insgesamt gibt es bereits über 6.140 Refill Stationen und Trinkbrunnen in Deutschland. Jetzt soll die Aktion auch in Wenden Fuß fassen. Im Rathaus der Gemeinde Wenden wird es nun möglich sein, seine Wasserflasche kostenlos mit Leitungswasser aufzufüllen. Zu erkennen sind teilnehmende Filialen und Standorte an einem blauen Aufkleber mit der Aufschrift „Refill Station“.

Kostenloses Trinkwasser in Wenden: Mitstreiter gesucht

Da das Projekt in Wenden erst in den Startlöchern steht, werden noch Mitstreiter gesucht. Mitmachen können alle Geschäftsstellen, Praxen oder Läden – alle, außer Privatwohnungen.

Sie möchten die Aktion unterstützen und daran teilnehmen? Was Sie dafür tun müssen: Aufkleber besorgen und gut sichtbar ans Schaufenster oder an die Ladentür anbringen und im Anschluss online ins Register auf der offiziellen Webseite eintragen. Aufkleber gibt es an der Zentrale des Rathauses, beim Klima-Team der Gemeinde Wenden (k.schroeder@wenden.de oder 02762/406-414) oder können unter www.refilldeutschland.de selbst zum Selbstdruck heruntergeladen werden. Die Aktion soll außerdem einen Beitrag zum Ratsbeschluss leisten, Plastikmüll in der Gemeinde Wenden zu reduzieren.

