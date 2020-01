Neues aus Drolshagen: Streetfood-Festival und Van Gogh

Der Bürgermeister hat das Wort, hieß es am Abend im Drolshagener Heimathaus, und Uli Berghof hatte zur Veranstaltung des Drolshagener Heimatvereins auch einige interessante Neuigkeiten mitgebracht.

Eine davon: Auf dem Marktplatz wird im Mai ein Street-Food-Festival veranstaltet, und ausgerechnet Ynte Kuindersma aus Joure, dessen Vater zu den Mitbegründern der Städtepartnerschaft zwischen Drolshagen und Joure gehört, soll eine besondere Attraktion dazu beitragen: einen riesigen Heißluftballon, der den berühmtesten holländischen Maler, Vincent van Gogh, darstellt.

Berghof informierte die etwa 70 Drolshagener, die ins Heimathaus gekommen waren, über die Einzelheiten. Das 1. Streetfood-Festival im Kreis Olpe soll demnach vom 22. bis 24. Mai in der Rosestadt stattfinden.

Veranstalter des Festivals ist das aus Kalkar am Niederrhein stammende Unternehmen „Streetfood-Agentur“.

Ein StreetFood-Festival wie hier in Warstein wird im Mai auch auf dem Drolshagener Marktplatz stattfinden. Foto: Lisa Rita Klaus / WP

Die Agentur im Zeichen der guten und vor allem abwechslungsreichen Küche aus ,aller Herren Länder’ wird den Marktplatz dann mit zahlreichen Ess-Ständen zu einer „Gourmet-Meile“ Open Air verwandeln. Laut Berghoff sei mit 15 bis 20 Zelten und Wagen zu rechnen, mit einer Bühne und Livemusik sowie einer Spielecke für Kinder.

Der Bürgermeister zeigte sich jedenfalls erfreut über die weitere Top-Attraktion für den Marktplatz: „Ich freue mich darauf, dass wir den Versuch starten können.“

Weitere Info: Ein Mitarbeiter der Firma aus Kalkar hat sich den Drolshagener Marktplatz bereits angesehen und wird die Örtlichkeit noch einmal unter die Lupe nehmen. Grundsätzlich ist die Location aber geeignet. Der Kontakt nach Kalkar kam über Regine Rottwinkel (Drolshagen Marketing) zustande.

Der riesige Heißluft-Van Gogh wird laut Berghof von einer größeren Fläche im Stadtgebiet Drolshagen starten, in der Innenstadt gebe es keine genügend großen Flächen für Start und Landung des Riesenballons, dessen Teileigentümer Kuindersma sei. Der Plan sei zwar, den Ballon ins Food-Festival in irgendeiner Form zu integrieren, möglicherweise könne der Ballon und ein oder zwei weitere auch zu einem anderen Termin nach Drolshagen kommen.

Einbahnstraße für SAM

Weitere Nachricht des Bürgermeisters: Das weitgehend autonom fahrende Elektromobil SAM werde es notwendig machen, die Kampstraße für den etwa viermonatigen Testlauf (15. Februar bis Mitte Mai) zur Einbahnstraße umzuwandeln. Grund: SAM benötigt so viel Platz, dass Begegnungsverkehr schwierig werde. Berghof: „Die Kampstraße muss zur Einbahnstraße werden, von der Gerberstraße in Richtung Benolper Straße.“

Positive Nachricht des Bürgermeisters in Sachen Stadtbad: Das in Auftrag gegebene Beton-Gutachten liege zwar noch nicht im Endergebnis vor, es deute sich aber an, dass der Beton nicht so schlecht sei, dass das Bad abgerissen werden müsse. Zur Erinnerung. Ein Sanierungs-Gutachten hatte ergeben, dass eine umfangreiche Sanierung notwendig sei - Kostenvolumen in einer Größenordnung von sieben Millionen Euro.Weiterer Bericht folgt