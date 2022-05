Neues Brauhaus in Olpe: Alle Infos, Artikel und Bilder

Neues Brauhaus in Olpe: Am Obersee werden bald die Biergläser gehoben.

Olpe. In Olpe entsteht am Obersee ein neues Brauhaus. Das Brauhaus ist Teil eines dreiteiligen Projektes in Millionen-Höhe. Hier finden Sie alle Infos.

Am Obersee in Olpe entsteht ein Brauhaus. Das moderne Wirtshaus ist knapp sechs Meter hoch und 30 Meter lang. Die rund 480 Quadratmeter verteilen sich auf zwei Stockwerke.

Das neue Brauhaus in Olpe ist Teil eines dreiteiligen Projektes mit dem Namen „Biggeseeyou“ . Neben dem Brauhaus gehört ein Hotel und ein Gesundheitszentrum dazu.

. Neben dem Brauhaus gehört ein Hotel und ein Gesundheitszentrum dazu. Investor ist Olaf Hütte , Mitinhaber der BiggeSeeFront GmbH. Außerdem noch weitere Projektpartner.

, Mitinhaber der BiggeSeeFront GmbH. Außerdem noch weitere Projektpartner. Brauhauspartner ist die Krombacher-Brauerei .

. Die Eröffnung ist für Ende August/Anfang September geplant.

ist für Ende August/Anfang September geplant. Die Gesamtkosten für das dreiteilige Projekt belaufen sich auf 5,5 bis 6 Millionen Euro.

Das neue Brauhaus in Olpe entsteht in unmittelbarer Nähe zum Café Extrablatt am Obersee. Das neue Wirtshaus im Industrie-Look hat viele besondere Hingucker. Darunter eine Terrasse auf 250 Quadratmetern und ein Indoor-Fluss.

Neues Brauhaus in Olpe: Vom Beginn bis zum Baustart

Die Projekt-Idee hatte Olaf Hütte bereits vor der Corona-Pandemie. Die konkrete Umsetzung der Pläne am Obersee starteten Anfang des vergangenen Jahres. Unsere Zeitung hat das Projekt seit Beginn begleitet.

Neues Brauhaus in Olpe: Gesamtkomplex am Obersee wächst

Das neue Brauhaus, das neue Hotel und das Gesundheitszentrum ergänzen das gastronomische Angebot am Obersee. Dort gibt es bereits ein Motel, das Café Extrablatt und eine Trampolinarena. Auch Mario Lupo, dessen Friseursalon zum besten in Deutschland gekürt wurde, hat dort seinen Salon.

