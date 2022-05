Im neuen Brauhaus in Olpe tut sich was. Der Innenausbau schreitet voran.

Millionenprojekt Neues Brauhaus in Olpe: So schön sieht es von innen aus

Olpe. Im neuen Brauhaus in Olpe wird fleißig gearbeitet. Der Innenausbau des modernen Wirtshauses am Obersee schreiten voran. Eröffnung im Sommer.

Im neuen Brauhaus in Olpe tut sich was. Etliche Handwerker sind auf der Baustelle am Obersee zugange. Die Musik läuft, die Sonne scheint, die Stimmung ist gut. Es gibt zwar bis zur geplanten Eröffnung im Sommer noch einiges zu tun – aber der Innenausbau schreitet voran. Und zwar zügig. „Ja, das läuft gut“, sagt einer der Männer. Und es sieht auch schon gut aus. Mittlerweile sind die Fenster da. Die großen Glasfronten im Industriefachwerklook. Zwei Fenster-Fronten fehlen noch. Das zur Terrasse und das im Eingangsbereich – aber die sollen bald ankommen.

Unter dem Projektnamen „Biggeseeyou“ entsteht oberhalb des Biggerandweges in unmittelbarer Nachbarschaft des Café Extrablatt ein modernes Brauhaus im Industrie-Charakter. Das Wirtshaus ist Teil eines millionenschweren Projektes, das Olaf Hütte, Mitinhaber der BiggeSeeFront GmbH, und seine Projektpartner planen. Es ist ein dreiteiliger Komplex. Das Brauhaus, ein Hotel und ein Gesundheitszentrum (unsere Zeitung berichtete mehrfach). Die Bauarbeiten im neuen Hotel, das direkt nebenan entsteht, laufen parallel, der Rohbau steht.

Das neue Brauhaus (Brauhauspartner ist die Krombacher-Brauerei) ist schon jetzt ein Hingucker. Es hat eine Höhe von sechs Meter sowie eine Breite von 30 Meter. Zum Konzept gehört eine Terrasse auf 250 Quadratmeter mit einer „Bigge-Bar“ - eine Strandbar zur Selbstversorgung. Besonderer Hingucker wird der Indoor-Fluss, der sich durch das gesamte Gebäude über die Terrasse und die Stufen, die in Richtung Obersee führen, ziehen soll. Das Fundament im Boden ist auch schon geleget. Bis das Wasser fließt, wird es aber noch etwas dauern. „Der Indoor-Fluss muss noch warten“, sagt einer der Männer auf der Baustelle. „Erst muss alles andere fertig sein.“

Die Eröffnung ist voraussichtlich im Sommer

Im Laufe der nächsten Tage werden die beiden noch fehlenden Fenster-Fronten erwartet. Der Estrich kommt am Mittwoch. Die Arbeiten an der Außenfassade mit der Industriebrache können voraussichtlich kommende Woche starten. Dann fehlt noch der Holzboden, Fliesenarbeiten, die restlichen Arbeiten an der Elektrik – und dann ist es fertig. Die Eröffnung ist voraussichtlich für Ende August bis Mitte September geplant.

