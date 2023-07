Neues Buch über Altenhundem: Mit der Bahn kam der Wohlstand

Altenhundem. Vom Bauerndorf zum Wirtschaftszentrum. Geschichte von Handel und Handwerk in Altenhundem auf 84 Seiten mit vielen Abbildungen.

Es ist der vierte Band der Altenhundemer „Heimat-Geschichte(n)“ und wer seine Nase etwas tiefer in das Heft im DIN A 4-Format hinein steckt, der möchte es erst wieder aus der Hand legen, wenn er alle 84 Seiten mit vielen hundert Fotos, Werbeanzeigen, Listen und Aufzählungen durchgeblättert und gelesen hat. Rechtzeitig zum Schützenfest in Altenhundem ist jetzt der Band „Handel und Handwerk in Altenhundem von 1860 bis 1970“ erschienen - eine wunderbare Sammlung von Geschichten und über die Geschichte des heutigen Zentralorts der Stadt Lennestadt. Interessant nicht nur für ältere Zeitzeugen, sondern auch für Jüngere, die wissen wollen, warum Altenhundem heute so ist wie es ist.

Ab 1860 startete der Ort an Lenne und Hundem einen bemerkenswerten Aufschwung. Die Bevölkerungszahl stieg bis 1910 von 500 auf rund 3000 Einwohner an. Sollten selbstbewusste Schützenbrüder meinen, diese Entwicklung hätte möglicherweise auch mit der Gründung des Schützenvereins Altenhundem im Jahr 1861 zu tun, dann liegen sie falsch. 1861 wurde die Ruhr-Sieg-Bahnstrecke in Betrieb genommen, mit ihr kamen neue Arbeitsplätze ins Hundemtal, die Nachfrage nach Konsumgütern wuchs, Handel und Handwerk boomte.

Die Titelseite des neuen Buchs. Foto: Volker Eberts

Wie dieser Boom aussah, das haben die Autoren Rolf Redecker, Michael Brüseken und Martin Schneider aufgeschrieben, nicht ohne die geschichtliche Einordnung zu vergessen oder wichtige, heute nicht mehr gebräuchliche Begriffe, wie zum Beispiel Manufakturwaren oder Galanteriewaren zu klären.

Einzelnen Geschäften, Organisationen und Begebenheiten von „damals“ widmet die Redaktion in Form von „Extrablatt-Seiten“ besondere Aufmerksamkeit, zum Beispiel der Rabattmarke, das „Sparbuch“ der Hausfrau in den 50er Jahren, der Putzmacherdynastie Schulte/Cordes/Kniep oder den heute überregional bekannten Unternehmen Gustav Hensel oder Garten Kremer.

Quellen für den neuen Band, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller Altenhundemer Betriebe erhebt, waren verschiedene Archive und Veröffentlichungen, zum Beispiel Festschriften oder auch Studienarbeiten. Der größte Schatz jedoch sind die vielen Fotos von Geschäften, unzählige Werbeanzeigen von längst vergessenen, aber auch noch existierenden Geschäften, dazu historische Außen- und Innenansichten von Gebäuden und Straßen, die dokumentieren wie sehr und wie schnell sich der Ort im Laufe der Jahre bis 1970 immer wieder verändert hat. Der aufmerksame Leser lechzt bereits jetzt danach, den Wandel von 1970 bis heute ebenfalls auf alten und neuen Fotos nachvollziehen zu können.

Aber gerade die historischen Bilder „von früher“, als auch in Altenhundem noch alle Telefonnummern dreistellig waren, stellen den größten Schatz der neuen Publikation dar. Rolf Redecker begann schon vor rund 20 Jahren damit an, diesen zu heben, altes Bildmaterial aus Archiven, Zeitungsbänden, auch aus dem Internet zu suchen und zu sichern. Er wurde nicht müde, Privatbürger und Geschäftsleute, frühere Ladenbesitzer und so weiter um Bilder zu bitten. Bilder, die sonst in Schubladen und Schreibtischen schlummern, vor allem Bilder mit Menschen, Kunden und früheren Angestellten.

Vor etwa zwei Jahren begann er für das neue Heft Dokumente und Bildmaterial zu suchen, zu sichten und zu filtern. „Eigentlich war ich fast jeden Tag einige Stunden damit beschäftigt, insgesamt waren es rund 1000 Stunden“, blickt Rolf Redecker zurück. Fest steht, die Arbeit hat sich mehr als gelohnt.

Voraussichtlich wird es in diesem Jahr noch einen weiteren Band geben. Dass den Altenhundemern die Themen und das Material ausgehen könnte, ist unbegründet. Rolf Redecker: „Erst 10 Prozent meines gesamten Materials wurde in dem Heft verarbeitet.“

