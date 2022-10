Neues Buch über „verrückte“ Weihnachtsgeschichten aus Olpe

Olpe. Henriette Jorjan aus Olpe hat ihr erstes Weihnachtsbuch geschrieben. Es geht um Zusammenhalt, aber auch um Stress und sogar Überlebenskampf.

Es ist ein Blick hinter die Kulissen. Immer fantasiereich, oft witzig, manchmal auch nachdenklich. Henriette Jorjan gibt Antworten auf Fragen, die sich Kinder und solche, die es geblieben sind, stellen: Was wünschen sich eigentlich der Weihnachtsmann und Rudolf? Wovon träumen sie? Und: Haben die beiden nicht manchmal auch die Nase voll von dem ganzen Weihnachtsstress? Mit „Schneeglitzer, Schlittenflitzer, Jingle Bell“ hat die 71-jährige Autorin aus Olpe ihr erstes Weihnachtsbuch fertiggestellt. Und ohne zu viel verraten zu wollen: Besinnlich geht es darin nicht unbedingt zu.

„Ein guter Freund von mir nennt mich immer Paradiesvogel“, erzählt Henriette Jorjan und lacht, während sie über ihre Hose streift. Eine weiße Hose mit blauen Papagei-Figuren darauf. Sie beschreibt sich selbst als lieb-verrückt. Das fließt auch in ihre Geschichten ein. So muss der Weihnachtsmann zum Beispiel das Reiten auf Rentier Rudolf lernen, nachdem sein Schlitten gebrochen ist. Oder Schneeflocken entpuppen sich überraschend zu wahren Multi-Talenten. Dann gibt es aber auch ernstere Töne. Mehr oder weniger subtile Kritik. „Die Tanne“ ist so eine Geschichte. Dabei wird aus der Perspektive des Tannenbaums erzählt, der fremdbestimmt in den Strudel des Weihnachtsgeschäfts gezogen wird. „Ich habe schon früher als Kind nicht verstanden, warum so viele gesunde Bäume gefällt werden müssen“, meint Jorjan. Es ist die Geschichte eines Überlebenskampfes, fast kindlich-empathisch. Und auch ein wenig trotzig, wenn am Ende der fertige Weihnachtsbaum seinen kompletten Schmuck abschüttelt, um seinen Widerwillen auszudrücken.

„Schneeglitzer, Schlittenflitzer, Jingle Bell“ ist anders. Das fällt schon beim Buchcover auf. Denn die Weihnachtsbäume stehen auf dem Kopf. Da ist sie wieder, diese Verrücktheit, mit der sich Henriette Jorjan wohlfühlt. Auch der Titel sollte das wiedergeben. Allerdings hat es acht Vorschläge gebraucht, bis der Titel endlich feststand. Nicht, weil die Fantasie oder die Kreativität fehlte. Sondern weil die ersten acht Ideen Copyright-Verletzungen dargestellt hätten. Doch auch wenn „Schneeglitzer, Schlittenflitzer, Jingle Bell“ nicht die erste Wahl war, hat Henriette Jorjan schnell Gefallen daran gefunden. „Keiner meiner Freunde hat es geschafft, das drei Mal hintereinander schnell zu sagen. Und besonders witzig wird es, wenn man in der Adventszeit Glühwein dazu nimmt.“

Das Buch umfasst insgesamt 18 Geschichten. Manche sind als Gedicht in Reimform verfasst, andere als Kurzprosa. Ein Potpourri aus 13 Jahren Geschichtensammeln. Ein Bekannter hatte sie dazu animiert, jedes Jahr neue, ausgefallene Weihnachtsgeschichten zu schreiben. Dieser Bekannte hatte vor zehn Jahren nämlich einen literarischen Vorlesekalender ins Leben gerufen, nachdem Freunde ausgewandert waren und Sehnsucht nach deutschem Weihnachtsgefühl verspürten. Die vorgelesenen Geschichten, die jedes Jahr per Audio-Datei verschickt werden, lösen immer wieder aufs Neue nostalgische Gefühle aus. „Ohne dieses Projekt würde es das Buch nicht geben“, da ist sich Henriette Jorjan sicher.

Es ist bereits das siebte Buch der 71-Jährigen. „Lucky Number Seven“, wie sie sagt. Das Schreiben ist bei ihr kein stringenter Prozess. Parallel arbeitet sie an einem Krimi, der im Herbst 2023 erscheinen soll. Und auch schon sechs Geschichten für ein weiteres Kinderbuch sind bereits geschrieben. Ein Außenstehender würde sich in dem Wust der Notizbücher und -zettel womöglich verlieren. Doch: Alles hat eine Ordnung, die Henriette Jorjan überblickt. Sie braucht das Haptische, das Blättern und Wuseln, um eine Struktur zu erschaffen. Ihr Mann Volker und die gemeinsamen Katzen lassen sie gewähren. Ein Paradiesvogel muss frei sein.

