Attendorn. Im ehemaligen Ladenlokal von „Matratzen Concord“ am Attendorner Bahnhof wird Anfang nächsten Jahres wieder das Licht angehen. Was hier entsteht:

Noch ist die große Fensterfront in dem ehemaligen Ladenlokal von „Matratzen Concord“ am Attendorner Bahnhof zugeklebt. Seit dem Sommer brennt hier kein Licht mehr, nachdem sich der Matratzen-Spezialist mit Sitz in Köln aus der Hansestadt verabschiedet hat. Doch spätestens Anfang nächsten Jahres soll der provisorische „Vorhang“ fallen und ein neues Lebensmittelgeschäft samt Imbiss wird in den Räumlichkeiten am Zollstock – unmittelbar am Kreisverkehr – eröffnen.

Betreiber sind Faruk Bilgic und Ramazan Asan. Beim Namen für das neue Geschäft ist sich das Duo noch nicht ganz sicher, sie wollen aber einen Bezug zur Attahöhle oder dem Hansehotel, beides ein Steinwurf entfernt, herstellen.

Lieferengpässe wegen Corona

„Wir haben lange nach einem passenden Lokal in Attendorn gesucht und sind froh, hier am Bahnhof etwas gefunden zu haben. Dieser Ort ist perfekt“, fiebert Bilgic, der wie sein Geschäftspartner über Erfahrung in der Gastronomiebranche verfügt, der bevorstehende Eröffnung entgegen. Diese war ursprünglich für Mitte Dezember vorgesehen, aufgrund von Lieferengpässen durch die Coronapandemie wird der Termin aber nicht zu halten sein, befürchtet Bilgic.

„Wir sind froh um jeden, der sich in Attendorn aufmacht und investiert. Je weniger Leerstände, umso besser. Das wird Attendorn noch etwas mehr Leben einhauchen. Vor allem das spezielles Angebot gibt es bei uns in der Form noch nicht“, betont Kristin Meyer von der Stadtverwaltung mit Blick auf die Produktauswahl, die dem Kunden in dem neuen Geschäft begegnen wird.

Internationale Produkte

Das Konzept der Betreiber: Sie verkaufen verschiedene, vor allem internationale Lebensmittel. Frisches Obst und Gemüse, Milch und Käse, aber auch diverse Fleischspezialitäten aus Italien, der Türkei oder Russland. Ihre zukünftigen Kunden werden sich auch schnell in dem Laden, der laut Bilgic über eine Verkaufsfläche von rund 450 Quadratmetern verfügt, zurechtfinden, sind die Produkte doch nach ihrer Nationalität aufgeteilt. „Wir haben also ein italienisches Regal, ein russisches und viele weitere“, betont der Attendorner Faruk Bilgic. Und für diejenigen, die den Weg ins Ladenlokal nicht finden, bieten die Betreiber im Radius von 30 Kilometern einen Lieferservice an.

Die Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten sind wie folgt geplant: Der Lebensmittelmarkt hat montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet, samstags bis 18 Uhr. Der Imbiss, den Besucher über einen separaten Eingang betreten, öffnet nicht so früh am Morgen (vermutlich ab 11 Uhr), hat dann aber abends länger offen.

Den Bahnhofsgrill direkt gegenüber begreifen die neuen Betreiber nicht als Konkurrenz, und auch von dem geplanten Wall-Center, in dem unter anderem ein Lebensmittelvollsortimenter einziehen soll, lassen sich Ramazan Asan und Faruk Bilgic nicht abschrecken. Sie vertrauen auf ihre Produkte und setzen auf ein freundliches Ambiente.