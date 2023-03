Neues Wohnquartier in Bamenohl: Eine Chance für Finnentrop

Bamenohl. In Bamenohl entstehen 28 neue Wohnungen. Es profitieren Singles, Rentner und Familien. Also genau die, die nachgewiesenermaßen Wohnraum brauchen.

28 neue Wohnungen für Bamenohl – das sind gute Nachrichten. Dass ein zusätzliches Angebot für Singles, Familien und Rentner entsteht, die nachweislich dringend Wohnraum brauchen, wird hoffentlich eines Tages zu einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt führen. Um ein Wohnprojekt dieser Dimensionen umzusetzen, braucht es jedoch einen Investor, der Mut aufbringt. Christian Jung investiert viele Millionen Euro in einer krisenbelasteten Zeit, in der Energie so teuer wir nie zuvor ist und Zinsen für Baukredite in die Höhe geschnellt sind. Er braucht Geduld, denn fehlende bzw. komplett ausgelastete Handwerker sowie Liefer- und Materialengpässe bestimmen nach wie vor die Baubranche. Er braucht vor allem aber die Weitsicht zu erkennen, wo in Finnentrop der Schuh drückt. Mit seinem Projekt spricht er den Single genauso an wie den Rentner oder die Familie an. Also ein breites Spektrum – und das ist gut!

