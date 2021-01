Niemand soll ins Oberbergische – nur wer kontrolliert es?

Kreis Olpe. Die neue 15-km-Regel im Oberbergischen Kreis betrifft auch den „Grenzverkehr“ zum Kreis OIpe. So reagiert die Polizei auf die Verordnung.

Seit Wochenbeginn ist die Bewegungsfreiheit für die Bürger im Oberbergischen Kreis stark eingeschränkt. Aufgrund der extrem hohen Infektionszahlen im Nachbarkreis - die Sieben-Tages-Inzidenz liegt laut Angaben des RKI bei weit über 200 - dürfen sich die Bewohner nur noch in einem Radius von 15 Kilometern um den Wohnort bewegen. Diese drastischen Regeln stehen in einer Regionalverordnung des Landes.

Es gibt allerdings viele Ausnahmen, unter anderem dringend notwendige Arztbesuche oder die Fahrt zur Arbeit. Es gelten aber auch eine nächtliche Ausgangssperre und schärfere Kontaktregeln. Natürlich dürfen genauso wenig die Bürger aus dem Kreis Olpe, zumindest nicht ohne triftigen Grund, ins Oberbergische einreisen.

Keine zusätzlichen Kontrollen der Polizei

Nur wer kontrolliert eigentlich, dass mit Ausnahme von Berufspendlern und Arztbesuchern niemand in den Oberbergischen Kreis ein- bzw. ausfährt? Die Polizei im Kreis Olpe, der bekanntlich in Drolshagen und Wenden an den Oberbergischen Kreis angrenzt, wird laut Polizeipressesprecher Michael Klein an der Kreisgrenze nicht wie wild patrouillieren. „Wir werden sicherlich keine Autofahrer verstärkt kontrollieren. Es sei denn, es ergeben sich konkrete Hinweise.“ Das sei auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit.

Der Kreis Olpe selbst ist von der 200er-Marke noch weit entfernt. Am Dienstag lag der Inzidenzwert bei 132,1. Mit dem denkbaren Szenario, dass auch der Kreis Olpe bei weiter ansteigenden Infektionszahlen die 15-Kilometer-Marke per Regionalverordnung aufs Auge gedrückt bekommt, hat sich Michael Färber, Leiter des Gesundheitsamtes, noch nicht beschäftigt. „Auch wir waren schon über der 200er-Marke und haben uns Maßnahmen überlegt. Aber über die 15 Kilometer-Regel haben wir weder damals noch heute nachgedacht.“

Kaum zu kontrollieren

Das sei im Übrigen auch nicht die Aufgabe der Kreisverwaltung, die Verordnungen erlässt bekanntlich das Land. Schon allein aufgrund der Größe des Kreises Olpe kann sich Färber jedoch kaum vorstellen, dass die Einhaltung einer 15-Kilometer-Regel kontrollierbar sei.