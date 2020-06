NRW-Staatssekretär: Steuerreform auf der Agenda

Tauschten sich über den Weg aus der Krise aus: (on links) IHK-Präsident Felix G. Hensel, Staatssekretär Nathanael Liminski und IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener.

Siegen/Olpe. Nathanael Liminski, Leiter der Staatskanzlei NRW, gewährte einen persönlichen Einblick in die Entscheidungsabläufe rund um den „Shutdown“.

Ein Vortrag von Nathanael Liminski, Leiter der Staatskanzlei NRW, sorgte während der Vollversammlung der IHK Siegen/Olpe für einen weiteren informativen Blickwinkel zur Corona-Krise. Liminski gewährte einen sehr persönlichen Einblick in die Entscheidungsabläufe rund um den „Shutdown“. Dabei warb er vor den heimischen Unternehmensvertretern eingehend dafür, weiterhin „das Große und Ganze“ im Blick zu behalten. Politik müsse stets abwägen. „Von Beginn an war es der Landesregierung wichtig, alle Eingriffe in die Freiheit der Menschen auf das Notwendige zu beschränken und auf ihre Folgen hin zu hinterfragen, um unnötigen Schaden zu vermeiden“, betonte er.

In dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung sieht der Staatssekretär grundsätzlich das richtige Signal. Allerdings zeige sich auch, dass es schwierig sei, einer weit verbreiteten „Vollkasko-Erwartung“ entgegenzutreten. Der Staat könne nicht alle Lasten übernehmen. Trotzdem mochte Liminski bei allen Einnahmeausfällen dauerhafte steuerliche Erleichterungen nicht ausschließen, zumal die Corona-Krise in vielen Fragen zu einem nachhaltigen Umdenken führe: „Die Steuerreform bleibt auf der Agenda!“

Walter Viegener (Viega Holding) warb dringend dafür, jetzt bei Gewerbeflächen „Tempo zu machen“: „Wir können und wollen nicht riskieren, dass die Frage ausreichender Gewerbeflächenversorgung und damit die Ansiedlungs- und Erweiterungsperspektiven der Unternehmen irgendwann wieder veränderten politischen Konstellationen auf Landesebene zum Opfer fallen.“ Der Vorsitzende des Industrie- und Verkehrsausschusses der IHK erinnerte beispielhaft an die umfangreichen Verzögerungen in der Entwicklung des Gewerbegebietes „Fernholte“ (Attendorn).